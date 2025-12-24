총 36개 직군서 두 자릿수 인력 모집

[헤럴드경제=김진 기자] G마켓이 플랫폼 경쟁력 강화를 위해 대규모 공개 채용을 한다고 24일 밝혔다.

채용 직군은 프로덕트 매니저(PM) 직무를 포함해 전략, 마케팅, 영업, 재무 등 총 36개다. 인원은 신입부터 경력까지 두 자릿수다.

모집 기간은 오는 30일까지다. 최종 합격자는 2026년 3월 입사한다.

G마켓은 올해 신세계그룹과 중국 알리바바인터내셔널이 5대5로 출자해 설립한 합작법인(JV)의 자회사로 편입됐다. 편입 이후 대규모 공개 채용은 이번이 처음이다.

빠르게 변하는 이커머스 환경 속에서 기술·서비스·상품 전반의 경쟁력을 끌어올리기 위한 전략적 채용이란 게 G마켓의 설명이다. 이번 채용을 통해 국내 대표 이커머스 플랫폼으로써 지위를 확고히 한다는 방침이다.

G마켓 관계자는 “이번 공채는 단순한 인력 충원이 아니라 플랫폼 경쟁력을 근본적으로 강화하기 위한 핵심 투자”라며 “기술과 데이터, 서비스 혁신을 함께 만들어갈 인재들의 적극적인 지원을 기대한다”고 말했다.