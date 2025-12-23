당국 개입 경계에도 달러 실수요에 원화 약세 흐름 국민연금 전략적 환헤지 탄력 대응 위한 TF 구성

[헤럴드경제=유혜림 기자] 원/달러 환율이 상승세를 이어가며 연고점에 바짝 다가섰다. 환율이 이틀 연속으로 1480원 위에서 마감한 것은 금융위기 때인 2009년 3월 12일(1496.5원)과 13일(1483.5원) 이후 16년여 만에 처음이다.

23일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전날보다 3.5원 오른 1483.6원으로 집계됐다. 연고점이자 금융위기 이후 최고 수준이던 지난 4월 9일(1484.1원) 이후 8개월여 만에 가장 높다.

환율 주간 거래 종가는 전날에도 4월 9일 이후 처음으로 1480원을 넘어 1480.1원에 마감했고, 이날은 연고점에 더 근접했다. 이날 환율은 0.1원 내린 1,480.0원으로 출발했으나 곧 상승세로 돌아서서 장중 1,484.3원까지 올랐다. 장중 고가 기준으로도 4월 9일(고가 1,487.6원) 이후 최고치다.

외환 당국이 잇따라 환율 안정 대책을 내놓고 있고 유가증권시장에서 외국인 투자자도 9550억원 어치 순매수했지만 원화가치는 약세 흐름을 이어갔다. 연말을 앞두고 수입업체 결제 수요와 해외 주식 투자 등을 위한 달러 매수세가 환율을 끌어올린 것으로 보인다.

서정훈 하나은행 수석연구위원은 “수입업체들의 결제 기한이 연말에 몰려 있어 달러 실수요 요인으로 작용할 수 있다”고 말했다.

정부가 수출기업 등에 달러 매도를 유도하고 있지만 유의미한 달러 매도 물량이 나오지 않고 있다는 분석도 있다. 문정희 KB국민은행 수석이코노미스트는 “연말에 (달러) 매도가 없고 거래량이 많지 않아서 매수세가 조금만 들어와도 환율이 올라가는 분위기”라고 말했다.

원/달러 환율은 지난해 11월 미국 대선과 12월 계엄 사태 등을 거치면서 작년 말에 1,480원대로 치솟았다. 올해 들어서도 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 위협 등으로 4월에 장중 1487.6원까지 올랐다가 관세 협상이 타결되면서 8월부터는 다시 1300원대로 떨어졌다. 그러다가 10월 추석 연휴 이후부터 본격 상승세를 보여서 11월부터는 1450원 위에서 고공행진 중이다.

이달 들어 평균 환율이 1470원을 넘어 외환위기 이후 월간 기준 최고 수준으로 치솟은 가운데 은행 창구에서는 이미 달러 구매 가격이 1500원 선을 넘어섰다. 이날 하나은행 고시 기준 달러 현찰 구매 가격은 달러당 1510.37원이다.

지난주 157엔 후반까지 올랐던 엔/달러 환율은 이날 일본 외환당국의 구두개입 등으로 156엔대로 내렸다. 현재 엔/달러 환율은 0.96엔 내린 156.12엔이다.

주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 0.23% 내린 98.072다. 원화 가치는 다른 주요국 통화 대비로도 하락했다. 영국 파운드화 대비 원화 환율은 이날 약 10원 가까이 뛰어 2000원을 넘었다. 유로화 환율도 6.7원 가량 오른 1746원 선에서 거래되고 있다.

환율이 연고점에 근접하자 국민연금도 대규모 환 헤지 등 본격 대응에 나설 지 주목된다. 이날 보건복지부는 국민연금기금의 전략적 환헤지와 관련해 ‘전략적 모호성’을 확보하기 위한 세부 대응방안 마련에 착수한다고 밝혔다. 보건복지부와 국민연금공단 기금운용본부를 구성원으로 하는 태스크포스(TF)를 운영하며, TF 단장은 이스란 보건복지부 제1차관이 맡는다.

앞서 지난 15일 국민연금기금운용위원회는 시장 상황에 따라 전략적 환헤지를 보다 유연하게 시행할 필요가 있다고 보고, 기금위와 투자정책전문위원회 위원을 중심으로 한 협의체를 구성·운영해 탄력적인 집행 방안을 마련하기로 결정한 바 있다.

협의체는 시장 참여자들이 국민연금기금의 전략적 환헤지 방향을 사전에 예측해 대응함으로써 기금이 환율 변동 리스크에 노출되고 있다는 점을 고려해 전략적 환헤지의 탄력적 집행 방안을 논의했다. 향후 TF는 협의체로부터 위임받은 범위 내에서 시장 상황을 감안해 전략적 환헤지를 유연하고 탄력적으로 이행해 나갈 계획이다.