온라인 커뮤니티서 사용자 후기글 화제 산 지 두 달도 안된 신형 가열식 가습기 아기 울어 가보니 물 떨어졌는데 작동

[헤럴드경제=한지숙 기자] 대기업의 가열식 가습기 제품을 쓰다 방에 불이 날 뻔했다는 주장이 제기됐다.

23일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘S사 가열식 가습기 아기 방에서 쓰다가 큰 일 날 뻔했네요’라는 제목의 글이 올라 왔다.

작성자 A씨는 “작업 방에서 일하고 있는데 자고 있던 아기가 울길래 가보니 방 안에 플라스틱 탄내가 진동을 했다”며“새벽에 급하게 아기들 옮기고 냄새 마시고 환기하고 난리가 났었다”고 당시 상황을 전했다.

A씨는 “(냄새가)어디서 나는 건지 찾아보니까 구매한 지 2달도 안 된 2026년형 신형이라고 광고하는 가열식 가습기가 작동하다가 물이 다 떨어졌는데도 계속 돌아갔는 지 바닥이 탔다”고 했다.

이어 “스마트 한 안전장치 어쩌고 써 있던데 이게 뭔 일인지. 초음파도 아니고 가열식 가습기가 물이 없는데도 계속 돌아가다니”라고 황당해했다.

그러면서 “그나마 이만하길 다행이지 아기들만 있던 방인데 불이라도 났다면…. 제가 들어가기 전 까지 아기들이 자면서 탄내 마셨을 생각 하니까 미안하기도 하고 너무 속상하다. 신생아 유아 아기 가습기라고 써놓고 팔면서”라고 덧붙였다.

끝으로 “혹시 가열식 가습기 사용하시는 분들은 아기는 문제가 생겨도 알아차리는 게 느리니까 조심하셔야 할 것 같다”고 주의를 당부했다.

A씨가 구매한 가열식 가습기는 수위 감지 센서와 과열 방지 안전장치가 적용돼 있어, 물이 다 떨어지면 작동이 멈춰야 정상 제품이다. 그러나 A씨 제품은 물이 소진됐는데도 계속 작동해 바닥이 타버린 것으로 보인다.

A 씨는 “(서비스센터에)제품 사진과 상황을 설명했지만 불량인 지 여부를 확인하려면 서비스센터로 직접 가져오거나 택배로 보내라는 안내만 받았다”며 “책임감은 커녕 ‘직접 들고 오셔라. 서비스센터 주소 알려드릴까요’ 수준이다”고 사측의 대응에 불만을 드러기도 했다.

누리꾼들은 “이건 좀 심각하다. 가습기는 그냥 켜놓고 집 비우는 가정도 많은데 불나면 어쩌려고”, “여름 가전으로 유명한 그 회사냐? 대기업 제품을 선택했는데 이런 일이 생기다니”, “물이 없으면 자동으로 꺼지는 게 상식 아니냐”, “불 안난 게 다행이다. 무섭다” 등의 반응을 보였다.