주택 보유 청년 11.5%…대부분 6억원 이하 집 가진 청년 소득은 무주택의 1.9배 청년 취업자 16만명 감소…노년층은 31만명 증가

[헤럴드경제=김용훈 기자] 청년층 10명 중 1명이 주택을 보유한 것으로 나타났다. 집을 가진 청년의 소득은 무주택 청년보다 두 배 가까이 높았고, 주택 구입에 따른 대출 부담은 전 연령대에서 가장 컸다.

국가데이터처는 23일 이같은 내용을 담은 ‘2024년 생애단계별 행정통계’를 발표했다. 행정자료를 연계해 청년층(15~39세), 중장년층(40~64세), 노년층(65세 이상)의 경제·사회적 특성을 종합 분석한 통계다.

주택 가진 청년 165만명…대출 부담은 ‘최대’

지난해 기준 주택을 보유한 청년층은 165만명으로, 전체 청년 인구의 11.5%로 나타났다. 같은 기간 중장년층의 주택 보유 비중은 45.5%, 노년층은 46.3%를 기록했다.

청년층 주택 자산가액은 ‘1억5000만원~3억원 이하’가 36.4%로 가장 많았고, ‘6000만원~1억5000만원이 30.0%, ‘3억원~6억원이 18.6% 순으로 나타났다. ‘6억원 초과’ 비중은 4.5%에 불과해 중장년층과 노년층의 절반 수준에 머물렀다.

소득은 주택 보유 여부에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 주택을 보유한 청년층의 연 소득(근로·사업소득)은 5034만원으로, 무주택 청년층의 2721만원보다 1.9배 많았다. 중장년층과 노년층에서도 주택 소유자의 연 소득은 무주택자보다 각각 1.5배, 1.4배 높았다.

다만 주택 마련을 위한 금융 부담은 청년층이 가장 컸다. 주택을 보유한 청년층의 대출잔액 중앙값은 1억5843만원으로, 중장년층의 1억562만원과 노년층의 5413만원을 웃돌았다. 무주택자와 비교한 대출잔액 중앙값 역시 청년층이 6.5배로 가장 높았고, 중장년층은 3배, 노년층은 2.7배였다.

주택 소유 여부와 관계없이 보면 청년층의 대출잔액 중앙값은 3665만원으로 전년보다 1.3% 감소했다. 가계대출 관리 강화 등으로 대출 여건이 악화되면서 상대적으로 자금 여력이 부족한 청년층의 대출이 줄어든 영향으로 풀이된다. 반면 중장년층의 대출잔액 중앙값은 6300만원, 노년층은 3500만원으로 각각 4.4%, 5.6% 증가했다.

청년 취업자 16만명 감소…노년층은 31만명 증가

고용시장에서는 세대 간 엇갈린 흐름이 뚜렷했다. 지난해 10월 기준 등록취업자는 청년층 812만7000명, 중장년층 1360만6000명, 노년층 343만4000명이었다. 전년과 비교하면 청년층은 16만6000명, 중장년층은 4만2000명 줄어든 반면 노년층은 31만2000명 늘었다.

취업자 비중도 청년층은 56.7%에서 56.4%로 소폭 하락했지만, 중장년층은 67.6%에서 67.9%, 노년층은 32.9%에서 34.3%로 상승했다.

연간 평균 소득은 청년층이 3045만원으로 증가 폭이 가장 작았고, 중장년층은 4456만원, 노년층은 1973만원이었다. 연령대별로는 40대 후반에서 평균 소득이 4941만원으로 가장 높았고, 대출잔액 중앙값은 40대 초반에서 8100만원으로 정점을 찍었다.

인구 구조 측면에서는 초고령사회 진입이 확인됐다. 지난해 11월 기준 노년층 인구는 1000만명으로 전체 인구의 20.1%를 차지했다. 청년층은 1440만명(28.9%), 중장년층은 2003만1000명(40.3%)으로, 전년 대비 청년층과 중장년층은 각각 1.6%, 0.7% 감소한 반면 노년층은 5.3% 증가했다.