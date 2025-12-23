정부, 혁신기업 원활한 상장 지원 부실상장사 신속퇴출 등 재편 추진 기술특례 AI·에너지·우주분야 주목 기관 투자유인…패시브자금도 기대

이재명 대통령이 직접 나서 코스닥 시장 활성화를 주문하고 정부가 적극 관련 정책을 추진하면서 내년 코스닥 지수가 ‘천스닥’을 넘어 ‘1100’까지 상승하리란 기대감이 커지고 있다.

업계에선 코스닥 시장 상장과 폐지가 더 역동적으로 일어나는 ‘다산다사(多産多死)’ 구조로 바뀌면서, 기술특례상장이 가능한 인공지능(AI)·에너지·우주 산업 분야 기업에 특히 주목한다. 기관 투자 유인 제고로 코스닥 자금 유입이 더 많아질 것이란 점도 긍정적 요인이다.

23일 금융위원회 등에 따르면 정부는 ‘코스닥 신뢰+혁신 제고 방안’을 통해 코스닥 본부의 독립성·자율성·경쟁력 강화 ▷다산다사 구조의 상장심사·상장폐지 재설계 ▷안정적인 기관투자자 진입 여건 조성 ▷신뢰받는 시장을 위한 투자자 보호 강화 등 정책을 추진한다.

기관투자자의 진입 유인을 대폭 확대하고, 상장심사·상장폐지 제도를 재설계해 혁신기업의 원활한 상장과 부실기업의 신속한 퇴출을 유도한다는 취지가 핵심이다.

이재명 대통령도 19일 “우리는 시장에 한 번 진입하면 웬만하면 퇴출이 안 되지 않느냐, 종목이 너무 많아서 새로운 좋은 종목이 성장하기 어렵다”며 적극 추진을 주문했다.

정부의 강력한 코스닥 부흥 의지에 증권가에서는 지수가 당장 내년 크게 오를 수 있다는 분석을 내놨다. 코스닥 시장의 체질을 바꾸는 구조적 변화가 시작되면 단기적인 지수 반등을 넘어 중장기적인 상승세를 탈 수 있다는 것이다.

백준기 NH투자증권 연구원은 “이번 코스닥 활성화 정책의 핵심은 상장·퇴출 구조 개편과 기관투자자 참여 확대”라며 “단기 지수 반등을 넘어 중장기적으로 코스닥 시장의 체질을 바꾸는 구조적 변화로 이어질 가능성이 크다”고 강조했다.

특히 그는 체질 개선이 성공할 경우 코스닥 시장 자체에 자금 유입이 생겨나면서 코스피에 비해 비교적 덜했던 상승세가 내년 시작, 현재 900선에서 움직이고 있는 지수가 1100까지 뛸 수 있다고 봤다.

세부적으론, 기술 경쟁력을 가진 AI·에너지·우주 산업 분야의 기업이 새로 코스닥에 등장하는 데에 주목된다.

나승두 SK증권 연구원은 “AI·에너지·우주 산업으로 (코스닥 시장의) 무게중심이 이동할 수 있다”며 주목할 만한 기술특례상장 후보 기업으로 ▷업스테이지 ▷리벨리온 ▷딥엑스 ▷퓨리오사AI ▷슈퍼브에이아이 ▷파워큐브세미 ▷이솔 ▷텍슨 ▷넥스트에어로스페이스 등을 꼽았다. 특히 우주 분야는 스페이스X 기업공개(IPO) 추진과 맞물려 시장 관심이 쏠린다.

기관 투자자의 자금이 유입될 가능성이 크다는 점도 코스닥 시장 전망이 긍정적인 이유다. 나 연구원은 “코스닥 패시브 수요가 증가하면 시가총액 상위 종목 대상으로 기관 자금이 우선 유입될 수 있다”고 분석했다. 시가총액 상위엔 바이오 기업이 압도적으로 많다.

실제 코스닥 상위 시가총액 10개 기업 중 7개가 바이오텍(1위 알테오젠, 4위 에이비엘바이오, 6위 리가켐바이오, 7위 코오롱티슈진, 8위 HLB, 9위 펩트론, 10위 삼천당제약)이다. 백 연구원은 “코스닥 부흥 정책이 바이오텍의 구조적인 수혜 가능성을 의미한다”고 강조했다.

이어 “알테오젠을 이을 차세대 코스닥 바이오텍 대장주로 에이비엘바이오을 주목할 필요가 있다”며 “코스닥 바이오텍을 최선호주로 유지한다”고 덧붙였다. 홍태화 기자