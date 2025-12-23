양자 컴퓨팅·AI융합 알고리즘 및 응용 사례 발굴 목적 글로벌 개발자·연구자 대상 온라인 경진대회

[헤럴드경제=김광우 기자] 코오롱베니트는 국내 양자 컴퓨팅 전문기업 노르마(NORMA)가 주최·주관하는 ‘2026 제2회 글로벌 퀀텀 AI 경진대회’에 공식 후원사로 참여한다고 23일 밝혔다.

노르마는 2011년 설립된 양자 컴퓨팅 전문 기업으로, 양자 프로그램 개발·실행 환경인 ‘Q플랫폼(Q Platform)’을 기반으로 국내외 기관 및 기업과 다양한 협력 프로젝트를 수행하고 있다.

최근에는 Q플랫폼과 연동한 양자 클라우드 서비스를 선보이며 초전도체, 이온트랩, 광자 기반 등 다양한 방식의 실제 양자 컴퓨팅 환경을 지원하고 있다.

이번 ‘2026 제2회 글로벌 퀀텀 AI 경진대회’는 ‘Code the Quantum Universe’를 주제로 양자 컴퓨팅과 인공지능 기술을 접목한 알고리즘과 응용 사례를 발굴하기 위해 노르마가 마련한 글로벌 행사다.

코오롱베니트는 양자 컴퓨팅 기술 생태계 확대에 기여하기 위해 이번 공식 후원을 계기로 노르마와 글로벌 양자·AI 기술 교류를 이어나갈 계획이다.

이 대회는 국적 제한 없이 1~5인의 팀 구성으로 전 세계 개발자와 연구자가 참여 가능하다. 대회는 2025년 12월 17일 온오프라인 오리엔테이션으로 시작하며 참가 팀들은 약 두 달간 노르마가 제시하는 양자 AI 기반 과제에 도전해 중간 점검과 결과물 제출을 거쳐 2026년 2월 최종 심사 및 시상이 진행된다.

전 과정이 온라인 운영돼 글로벌 참가자들이 시공간 제약 없이 참여할 수 있다. 심사는 기술 완성도와 문제 해결 접근 방식, 양자·AI 기술 활용도 등을 종합적으로 고려해 수상자를 선정한다. 아울러 총 1만7200달러 규모의 상금이 걸려있다.

지난 17일 ‘2026 제2회 글로벌 퀀텀 AI 경진대회’는 오후 고려대학교 하나스퀘어에서 예선 개회식을 시작으로 본격 돌입했다. 이날 행사에는 코오롱베니트 외에도 고려대학교 주관 양자대학원을 비롯해 리게티 컴퓨팅(Rigetti Computing) 등 주요 협력 기관 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다.

이날 리게티 컴퓨팅 마이크 피치(Mike Piech) 부사장, 정현철 노르마 대표, 장태환 한양대학교 교수가 양자 컴퓨팅 환경에서 AI 기술 적용과 연구 동향을 공유하며 청중의 큰 관심을 모았다.

정현철 노르마 대표는 “이번 대회가 양자 컴퓨팅과 AI 기술을 실제로 적용해 보고 협업할 수 있는 글로벌 교류의 장이 되어 다양한 참가자들이 자유롭게 아이디어를 실험하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

강이구 코오롱베니트 대표이사는 “이번 대회가 참가자들에게 양자 컴퓨팅 환경과 AI 기술을 접목하는 경험을 쌓는 기회가 될 것”이라며 “양자 분야 인재들이 실질적인 도전 과제를 통해 역량을 키울 수 있는 장이 되기를 기대한다”고 말했다.