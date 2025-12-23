환경부 국고보조사업 17건 확정

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 2026년도 환경부 하수도분야 국고보조금 사업 사업으로 노후 하수관로 정비와 하수도 분류식 사업 등 17건이 확정돼 국비 648억원을 확보했다.

이번에 확정된 사업은 지속사업 15건과 신규사업 2건이며, 2026년에 국비 648억원과 시비 347억원 등 약 1000억원이 반영돼 하수도 기반시설 정비사업 추진에 탄력을 받게 됐다.

광주시는 기후위기 시대에 대비한 도시 안전성 강화와 쾌적한 생활환경 조성을 위해 하수도 사업을 연차별로 단계적으로 추진하고 있다. 이번 국비 확보는 총사업비 수천억원이 투입되는 대규모 하수도 기반시설 정비사업의 안정적인 재정 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다.

확보한 국비는 시민 생활과 직결된 침수예방시설 확충과 노후관로 정비, 분류식 하수관로 설치, 하수도 악취 환경 개선 등에 집중 투입된다.

주요 사업 내용은 ▷설치 후 20년 이상 경과한 노후 하수관로 40㎞ 정비 ▷북구 중앙6분구(두암동·우산동), 서구 서창1분구(화정3동·상무2동·풍암동), 광산구 소촌분구(운수동·소촌동) 분류식 하수관로 설치 ▷동구·남구 하수도 악취 개선 ▷극락천 유역 하수도 중점관리지역 정비 등에 사용될 예정이다.

광주시는 이번 정비사업을 통해 지반침하(싱크홀)를 예방하고, 하수 처리 효율을 높이는 한편 주거지역의 고질적인 악취 민원을 해소할 수 있을 것으로 보고 있다. 특히 하수도 중점관리지역의 관로 기능을 개선해 국지성 집중호우에 대비한 도시 침수 대응능력을 한층 강화할 방침이다.

김훈 물관리정책과장은 “이번 국비 확보는 광주시 하수도 환경을 한 단계 끌어올리는 전환점이 될 것”이라며 “기후위기 시대에 시민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 도시를 만들겠다”고 말했다.