[헤럴드경제=양대근 기자] 조국 조국혁신당 대표는 23일 더불어민주당과 국민의힘이 각자 법안을 발의해 협의하기로 한 ‘통일교 특검법’과 관련 “제3정당의 특검 추천이 필요하다”고 주장했다.

조 대표는 이날 페이스북을 통해 “수사 대상자가 속한 민주당과 국민의힘이 특검 추천권을 행사하면 공정성 시비가 발생해 안 된다”며 “통일교 로비와 무관한 비교섭단체 정당이 추천권을 행사해야 할 것 같다”고 밝혔다.

특검 수사 대상과 관련 조 대표는 “여야 정치인 대상 금품 지원 의혹은 물론 헌법 위배 정교유착 의혹이 포함돼야 한다”고 강조했다.

아울러 민주당이 추진하는 2차 종합특검에 대해 그는 “특검 운영 비용을 생각하면 검경 합동수사본부를 발족시켜 바로 수사에 들어가고 기소를 진행하는 것이 효율적일 수 있다”며 검경 합동수사본부를 즉각 구성할 것을 촉구했다.

이어 “(검경 합동수사본부가 활동을 시작한 이후) 2차 종합특검이 발족하면 수사 성과를 넘겨야 한다”며 “미진한 수사를 담당하는 2차 종합특검이니만큼 활동 기간과 규모는 1차(특검)보다 축소할 필요가 있다”고 덧붙였다.