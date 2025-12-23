배상훈 프로파일러, “남편 100% 거짓말” YTN 라디오 ‘슬기로운 라디오생활’서 주장

[헤럴드경제=한지숙 기자] ‘파주 구더기 아내 사망 사건’의 피의자인 30대 육군 부사관 남편을 두고 한 프로파일러가 ‘러스트 머더(쾌락형 살인)’의 가능성을 언급해 눈길을 끈다.

쾌락살인은 누군가를 죽이는 상황에서 성적 만족감을 느끼고자 하는 사람이 저지른 살인 또는 치사이다. 성도착증의 일종이다.

배상훈 프로파일러는 최근 YTN 라디오 ‘슬기로운 라디오생활’와의 전화 인터뷰에서 “피해자가 의자에 거의 반은 누워 있는 상태에서 허벅지 뒤, 종아리 뒷살이 완전히 붙어 있는 상태다. 녹았다고 하는데 부패 이상이다. 부패 냄새가 굉장히 심하고, 더 충격적인 거는 온몸에 대변이 묻어 있다. 본인이 움직이지 못하는데 대변을 누가 어떻게 묻혔을까. 그게 정말 이상하지 않냐”며 ‘온몸에 대변이 묻어있었다’는 부분에 의문을 제기했다.

남편이 이불을 갈아주는 과정에서 아내 몸에 대변이 묻었을 가능성에 대해선 “본인은 갈았다고 하지만 갈아준 게 아니고, 이게 뭔가를 먹어서 나온 게 아니다. 피해자 배에도 구멍이 있고, 소화가 안 되는 상태다. 장기가 다 뚫어져서 흘러나오는 형태다. 그건 대변이 아니다. 그 이전에 대변이 묻어 있었던 거다. 여러 차례 겹친 학대의 결과”라고 말했다.

배 프로파일러는 남편이 아내의 상태를 ‘전혀 몰랐다’고 주장한 데 대해 “100% 거짓말”이라며 “일단 육안으로 보인다. 구더기가 올라가는 모습, 부패 밑으로 흘러내리는 거. 본인이 변명하는 거다”라고 지적했다.

이어 “피해자는 의자에서 그대로 꼼짝도 못한 상태로 학대당했다고 보는 게 맞다. 죽어가는 몸에 소위 영혼을 가두는 일종의 가학적 학대, 새디즘적인 학대 행위가 아닐까 의심을 한다”며 범인을 대상으로 심리검사를 해야한다고 주장했다.

남편이 주장한 아내의 ‘공황장애와 우울증’에 대해서는 “남편이 피해자를 가스라이팅해 만들어낸 병명이고, 실제로는 다른 이유로 의자에 꼼짝 못 하게 구속 시켜 놨을 가능성이 높다”고 했다. 이어 “움직이지 못하는 상태에서 무언가 학대 행위를 했고, 그 학대하는 과정의 결과가 죽음으로 이어졌다고 보는 게 맞다. 썩어가면서 사람이 죽어가는 걸 그대로 보고 그냥 즐겼다는 걸로 볼 수 밖에 없다”고 설명했다.

아내가 죽어가던 시기에 이 가정에서 한 달에 1인 가구 평균 사용량의 4배에 달하는 40t의 수돗물을 사용한 것에 대해 “남편이 뭔가 행위를 했는데 그 행위를 지우기 위해 뭔가를 했던 상황. 그 행위 끝에 (아내가) 결국 죽게 된 거고, 그것을 더 이상 감출 수 없기 때문에 119에 신고했을 것”이라고 예상했다.

이어 “집 안에서 발견되면 시신이고 살인이 되는데, 숨이 조금 붙어 있는 상태에서 119에 의해 병원으로 가면 우리나라 수사 관행상 살인이 아니다. 그래서 중유기 치사가 된 거”라고 덧붙였다.

지난달 육군 부사관인 남편은 욕창과 오물로 인해 신체가 괴사될 때까지 아내를 방치해 결국 사망에 이르게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 군 검찰은 당초 남편을 ‘중유기치사’ 혐의로 구속 송치했으나, 최근 ‘살인’ 혐의를 적용했다.