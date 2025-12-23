[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국고용노동교육원(KELI)은 23일 ‘미래 노동의 길을 묻다: 노동교육 필요성 진단과 실효성 제고 방안’을 주제로 국회 토론회를 공동 개최한다. 이번 토론회는 박홍배 국회의원실이 주관하고, 국회의원 한정애·강득구·박홍배 의원과 한국고용노동교육원이 공동 주최한다.

노동현장에선 임금체불, 근로기준법 위반, 산업안전 사고 등 다양한 문제가 여전히 반복되고 있으나, 상당수 노동자들은 기본적인 노동인권과 노동관계법을 체계적으로 접할 기회가 부족하다.

최근 정부가 국정과제로 노동교육 확대를 추진하고 있는 가운데, 교육의 체계를 정비하고 제도적 기반을 강화해야 한다는 요구 또한 커지고 있다. 이번 토론회는 이런 문제의식을 바탕으로 노동교육의 현황과 과제를 점검하고, 실효성 있는 정책 방향과 실행 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 토론회에서는 노동교육의 현황과 필요성, 법·제도 개선 방향 등에 대해 폭넓은 논의가 이뤄질 예정이다. 발제는 김종진 소장(일하는시민연구소)과 김재웅 부연구위원(한국노동연구원)이 맡는다. 이어지는 종합토론에는 한국노총, 민주노총, 고용노동부, 교육부, 한국고용노동교육원 관계자들이 참여해 노동교육의 현황과 향후 발전 방안에 대해 심도 있는 의견을 나눌 계획이다.

김종철 한국고용노동교육원 부원장(원장 직무대행)은 “성장과 분배의 선순환에 꼭 필요한 좋은 일자리를 만들기 위해서는 노동분쟁과 노사갈등을 선제적으로 예방하는 노동교육의 내실화가 필수적”이라며 “한국고용노동교육원은 공공성과 중립성을 바탕으로 사업체 현장에서 실제로 작동하는 교육, 노동약자를 보호하는 교육, 디지털과 창의를 통해 확산되는 교육을 통해 대한민국 노동교육의 허브 역할을 더욱 충실히 해나가겠다”고 밝혔다.