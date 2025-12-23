하반기 금융안정 보고서 “디지털자산 제도화, 전통 금융시장 연계 강화” 디지털자산 변동성, 거시경제 변화 시 커 국내 전이 효과는 아직 글로벌 대비 낮아 향후 제도 설계 시 “동조화 리스크 고려”

[헤럴드경제=유동현 기자] 한국은행이 디지털자산 제도화에 따른 금융시장으로 파급력 전이를 우려하며 안정성 관리를 주문했다.

한국은행은 23일 ‘하반기 금융안정 보고서’를 통해 이 같이 밝혔다. 한은은 법인의 디지털자산 시장 참여 및 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입 등 제도화가 진행될 경우 “가상자산시장과 전통 금융 시장 간 연계가 강화되는 등 새로운 양상이 나타날 수 있다”고 내다봤다.

미국이 지난해 비트코인과 이더리움 현물 ETF를 잇달아 승인한 뒤 기관 투자자의 디지털자산 시장 참여가 가속화되고 있다. 디지털자산을 전략적으로 비축하는 기업도 늘어나는 추세다.

한은은 “가상자산 가격 변동 시 금융기관의 재무건전성이 변화할 수 있으며, 기관투자자의 포트폴리오 운용 전략에 따른 조정이 발생할 수 있다”며 “또 가상자산 가격 변동에 따른 위험회피 심리 변화 및 가상자산 보유 기업의 주가 변화 등이 가상자산시장과 전통 금융시장 간의 영향이 파급되는 경로로 작용할 수 있다”고 분석했다.

디지털자산 시장이 미치는 파급효과는 기관투자자 참여가 활발해진 2020년 이후 강해졌다. 한은이 디지털자산 변동성 발생 시 주식(스탠더드앤푸어스500), 외환(DXY), 채권(미국채2년물)시장에 미치는 ‘전이효과 지수’를 분석한 결과 ▷팬데믹 충격 및 통화 완화기조(2020년3월~2021년3월) ▷통화 긴축기조 전환(2022년3월~2023년7월) ▷통화 완화기조 전환·미국 관세정책 강화(2024년9월~2025년4월) 시기에 파급력은 컸다. 전이효과란 금융시장의 고유변동성이 다른 시장으로 전달되는 정도를 숫자로 개량화한 개념이다.

한은 관계자는 “과거 거시경제 충격이 발생했던 시기나 통화 정책 기조 전환 시기에 실제로도 (디지털자산시장과)동조화가 강하게 나타났던 세 번의 시기가 있었다”며 “실제 전이효과로 계산 시에도 효과가 강하게 나타났다”고 설명했다. “평상시에는 디지털자산시장과 다른 금융시장 간 전이효과가 낮았다”고도 부연했다.

국내 금융시장의 경우 글로벌 시장 대비 전이효과가 낮았다. 법인의 참여 금지, 상품 개발 제한 등 규제에 따라 전통 금융기관과 연결되기 어려운 환경 때문이다. 다만 향후 국내서도 디지털자산이 제도화 될 경우 금융 시장과 연계성이 강화되면서 변동성 확대 등 전이 효과도 커질 수 있다. 한은은 “제도화가 진행되면서 시장참가자 및 연계 상품 등 전통 금융시장과의 연결 경로를 통해 가상자산시장 내 충격이 금융시스템 전체로 파급될 가능성에 유의할 필요가 있다”고 지적했다.

향후 제도 설계 시 전통 금융시장과 동조화에 따른 리스크를 고려해야 한다고도 제안했다. 구체적으로 ▷자기자본 대비 보유 상한·내부 리스크 평가기준 설정 등 기관·법인 참여 규율 ▷ETF 운용 시 유동성이 풍부한 종목으로 기초자산 구성, 레버리지 제한 등 안정성 기반상품 설계 ▷시장조성자, 수탁기관 요건 마련 등 유동성리스크 관리 강화 등을 제시했다.