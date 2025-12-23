함평신공장 부지서 선포식 진행 무사고 무재해 기원하는 ‘안전기원제’도 개최

[헤럴드경제=정경수 기자] 금호타이어는 지난 22일 전남 함평군 빛그린국가산업단지 내 함평신공장 예정 부지에서 ‘윤리경영 선포식’을 개최했다고 23일 밝혔다. 이번 행사는 전 임직원의 윤리·준법 의식을 제고하고, 윤리강령 준수를 기반으로 한 책임경영 실천 의지를 대내외에 천명하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 정일택 금호타이어 대표이사 사장을 비롯해 임완주 경영기획본부 전무, 황호길 안전생산혁신본부 전무, 정영모 함평공장건설단 상무, 김동환 설비구매담당 상무와 노동조합, 건설업체 관계자들이 참석했다.

윤리경영 선포식은 함평과 폴란드 신공장 건설공사의 무사고·무재해를 기원하는 노사 합동 ‘안전기원제’와 함께 진행됐다. 행사에서는 김동환 상무가 임직원을 대표해 윤리경영 실천 선언문을 낭독했으며, 경영진과 임직원들은 윤리강령 준수와 책임 있는 기업 활동에 적극 동참할 것을 다짐했다.

정 대표이사는 “윤리경영에 대한 금호타이어의 확고한 의지를 대내외에 알리고, 전사적인 윤리의식을 고취하기 위해 이번 선포식을 마련했다”며 “투명하고 공정한 기업 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 다하고, 지속 가능한 성장과 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 금호타이어는 국내외 생산 경쟁력 강화를 위해 전남 함평과 폴란드에 미래형 스마트 타이어 생산기지 구축을 추진하고 있다. 함평 공장은 2027년까지 연간 530만본 생산 규모로 건설돼 2028년부터 본격 가동에 들어갈 예정이며, 폴란드 공장 역시 2028년 연 600만본 생산 규모로 첫 가동을 목표로 하고 있다.