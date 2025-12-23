PMI 지연 속 경쟁 심화 전기차 둔화·경쟁 심화 이중고 속 체력 회복 단계 유상증자로 숨 고르며 장기 대비

[헤럴드경제=정경수 기자] 올해 1월 한국앤컴퍼니그룹에 인수된 한온시스템이 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장의 사법 리스크로 리더십 공백이 이어지면서 회사 경영정상화 작업 속도도 더뎌지는 모양새다.

국내 자동차용 공조제품 시장 경쟁이 갈수록 치열해지고 있지만, 그룹 최고의사결정권자의 부재 속에 계열사 간 시너지 효과는 물론 공격적인 대규모 신규 투자 결정에도 난항이 예고된다.

23일 업계에 따르면 서울고법 형사13부(백강진 부장판사)는 전날 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령·배임 혐의로 기소된 조 회장에 대해 1심 징역 3년을 파기하고 징역 2년을 선고했다. 1심과 달리 2심에선 50억원대 배임 혐의가 무죄로 판단되면서 감형됐다. 형량이 1년 줄었지만, 실형은 유지됐다. 한국앤컴퍼니그룹 측은 상고 여부를 두고 “후속 대응 방안을 신중하게 협의 중”이라는 입장이다.

여전히 잔여 형기는 8개월가량 남아 있어, 총수의 장기 부재가 길어지게 됐다. 실질적 통합 리더십 부재는 중장기 투자 판단과 대외 신뢰 측면에서 부담으로 작용할 수밖에 없다.

내년 경영 환경도 올해보다 더 녹록지 않을 것으로 예상된다. 현대위아 등 신흥 경쟁사들의 유입으로 업체간 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보인다. 현대자동차그룹 부품 계열사인 현대위아는 2018년 공조 시장 진출을 선언한 이후 올해 7월부터 전기차 통합 열관리 시스템 양산을 시작했다. 현재는 기아의 목적기반차량(PBV)인 PV5에 제품을 공급하고 있으며, 2027년에는 내연기관과 하이브리드 차량용 공조 시스템까지 라인업을 확대할 계획이다. 엔진 중심의 사업 구조를 가져온 현대위아가 전기차 시대의 새로운 성장동력으로 공조 시스템을 낙점한 셈이다.

현재 국내 자동차용 공조제품 시장에서 한온시스템은 지난해 기준 점유율 48%로 1위를 유지하고 있다. 두원공조(36%), 에스트라오토모티브시스템(8%)와 함께 오랜 기간 과점 구조를 형성해 왔다. 그러나 현대위아의 본격적인 시장 진입은 한온시스템에 부담으로 작용할 수밖에 없다. 현대·기아차가 장기적으로 공조 시스템을 계열사 중심으로 재편할 가능성도 배제할 수 없기 때문이다. 올해 3분기 누적 기준 매출의 49%가 현대·기아차에서 발생했다.

글로벌 시장 환경 역시 녹록지 않다. 전기차 시장이 예상보다 빠르게 둔화되면서 기존에 선제 투자한 설비의 가동률을 단기간에 끌어올리기는 쉽지 않은 상황이다.

시장의 전망도 차갑다. 한온시스템 주가는 올해 내내 3000원선에서 횡보했다. 2021년 2월 1만7521원으로 고점을 찍은 이후 4년째 하락 흐름을 벗어나지 못하고 있다.

한온시스템은 당분간 공격적 성장보다는 내실 강화에 집중한다는 입장이다. 한온시스템은 이달 유상증자를 통해 약 9834억원 규모의 자금을 조달했다. 확보한 자금의 대부분을 차입금 상환에 투입할 계획이다. 차입금 상환이 완료되면 올해 3분기 말 기준 부채비율은 245.7%에서 164.0% 수준으로 개선된다. 한온시스템은 한앤컴퍼니 소유 시절 전기차 수요를 낙관적으로 전망하며 유럽·미국계 고객사 프로젝트를 중심으로 대규모 투자를 단행했고, 이 여파로 2020년 이후 부채비율이 200%대를 유지하며 재무 부담이 누적돼 왔다.

유상증자를 계기로 단기 유동성 위기를 넘기는 데 그치지 않고, 중장기적으로 비용 구조를 근본적으로 손질하는 데도 힘쓸 예정이다. 한온시스템은 글로벌 사업장을 대상으로 공장과 외부 창고를 통폐합하고 생산 거점을 재배치하는 작업을 추진 중이다. 이를 통해 고정비 부담을 낮추는 한편, 해외 사업장을 중심으로 전체 인력의 약 20%를 감축해 인건비 절감 효과를 노리고 있다. 또한 지역별 생산 체제를 강화해 물류비와 재고 관리 비용도 약 10%가량 낮춘다는 계획이다.

전기차 시장 둔화와 경쟁 심화라는 이중 부담 속에서도 성과는 조금씩 나타나고 있다. 한온시스템은 올해 3분기 553억원의 순이익을 기록하며 6개 분기 만에 흑자 전환했다.

한온시스템 관계자는 “한국앤컴퍼니그룹은 유럽 매출 비중이 높고 현지 인지도도 상당해, 그룹 내 다른 계열사 고객과의 정보 교류나 네트워크 측면에서 잠재적인 시너지는 존재한다”며 “다만 편입 직후부터 대규모 시너지를 추구하기보다는 각자 보유한 사업 영역 내에서 최대한 효율적으로 운영하려는 단계”라고 말했다.

이어 “전기차 시장이 주춤하면서 준비해 둔 투자 자산의 회수 기간이 길어졌을 뿐이라서 장기적으로는 경영 개선 효과가 분명히 나타날 것”이라고 설명했다.