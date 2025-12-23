정치자금법 위반 공소시효 고려 ‘통일교 로비 의혹’ 수사에 속도 현재 피의자·참고인 총 9명 조사

[헤럴드경제=이용경 기자] 통일교의 정치권 로비 의혹을 수사하는 경찰이 23일 교단 회계를 담당한 전 총무처장을 불러 조사에 들어갔다.

경찰청 특별전담수사팀은 이날 오전 9시 통일교 전 총무처장 조모 씨를 참고인 신분으로 불러 조사를 진행한다.

조씨는 오전 8시42분께 서울 서대문구 경찰청에 출석하며 “정치인 관련 예산을 비용 처리한 적 있느냐”는 취재진 질문에 “제 기억에는 없다”고 답했다.

다만 “윤영호 전 세계본부장이 전재수·임종성·김규환에 대해 얘기한 적 있느냐”, “윤 전 본부장이 이들 외에도 정치인과의 친분을 과시하거나 접촉했다고 말한 적 있느냐”는 등의 질문에는 “경찰 조사에 성실히 임하는 게 우선일 것 같다”며 즉답을 피했다.

조씨는 윤영호 전 통일교 세계본부장과 함께 근무하며 총무처장으로서 교단 행정과 재정 실무를 총괄한 핵심 인물로 알려졌다.

특히 윤 전 본부장의 아내이자 통일교 재정국장이었던 이모 씨의 직속 상사로서 교단 통장과 인감 등을 직접 관리하며 자금 승인 권한까지 행사한 것으로 전해졌다.

통일교 로비 자금의 흐름을 파악 중인 경찰은 이날 조씨에게 당시 자금 집행과 관련한 승인 절차 등에 대해 캐물을 방침이다.

경찰은 전날 통일교 전 회계부장 A씨 등 관계자 2명도 참고인 신분으로 불러 교단 자금이 금품 등으로 정치권에 흘러 들어간 정황을 추궁한 것으로 전해졌다.

이날까지 경찰이 통일교 로비 의혹 관련해 조사한 피의자나 참고인은 모두 9명이다. 경찰은 이번 주 안에 통일교 전 재정국장 이씨 등 다른 관계자들도 불러 조사하겠다는 계획이다.

경찰은 공소시효 문제 등을 고려해 전재수 전 해양수산부 장관에 대한 수사에 속도를 내고 있다. 정치자금법 위반 혐의 공소시효는 범죄행위가 종료되는 때부터 7년이다. 시효 만료 전까지 시간이 충분치 않은 상황이다.

전 전 장관은 2018년 통일교 측으로부터 현금 2000만원과 1000만원 상당의 명품 시계 1점을 받은 혐의(뇌물수수 및 정치자금법 위반)를 받고 있다.

경찰은 지난 19일 전담팀 출범 9일 만에 전 전 장관을 소환해 14시간이 넘는 고강도 조사를 펼쳤다. 전 전 장관은 첫 소환 조사를 마친 뒤 “통일교로부터 그 어떤 금품수수가 없었다는 말씀을 다시 한번 분명하게 강력하게 드린다”며 재차 의혹을 부인했다.

이 밖에도 경찰은 임종성 전 민주당 의원과 김규환 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원에 대한 수사에도 속도를 내고 있다. 이들은 2020년 4월 총선을 전후해 각각 3000만원의 금품을 수수한 혐의(뇌물수수 또는 정치자금법 위반)를 받는다. 다만 아직 소환 일정을 조율 중인 것으로 전해졌다.

경찰은 오는 24일 서울구치소에 수용된 한학자 통일교 총재를 접견 조사할 예정이다. 같은 날 윤 전 본부장에 대해서도 조사가 이뤄질 거라는 전망도 나온다. 앞서 경찰은 지난 17일 처음으로 한 총재를 상대로 3시간가량 접견 조사를 했다. 지난 11일에는 윤 전 본부장을 상대로 접견 조사를 진행했다.

한편 경찰청 국가수사본부는 22일부로 전담팀에 5명을 증원했다. 지난 18일 압수물 분석을 맡을 회계 요원 2명을 늘린 데 이어 5명을 추가로 투입해 전담팀 총원은 30명으로 늘었다.