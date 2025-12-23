북미서만 8000억원 넘겨 국내 사업도 2000억원 규모 “빅테크 중심 하이엔드 전략 통해”

[헤럴드경제=고은결 기자] LS일렉트릭은 올해 들어 북미를 중심으로 글로벌 데이터센터 사업 수주 금액이 1조원을 넘겼다고 23일 밝혔다. 빅테크를 중심으로 한 데이터센터 맞춤형 하이엔드 전력 솔루션 공급 전략이 통했다는 설명이다.

현재까지 북미 시장에서만 수주 금액이 8000억원을 넘어섰고, 국내 사업 수주 금액도 2000억원에 달한다.

LS일렉트릭은 올해 초 북미 인공지능(AI) 빅테크 기업과 1600억원 규모의 전력 기자재 공급계약을 시작으로 데이터센터 관련 사업을 잇달아 수주하며 하반기에도 3000억원 가까운 수주를 확보했다.

현지화 전략으로 브랜드 인지도 강화에 나서는 한편 전력기기 유통업체, 인프라 기업과의 파트너십으로 사업을 확장하는 한편, 사업 포트폴리오도 기존 데이터센터 배전 솔루션 공급 중심에서 초고압변압기·마이크로그리드 솔루션 등으로 넓힌 데 따른 성과라는 설명이다.

LS일렉트릭의 시장 점유율이 70%에 달하는 국내 데이터센터 솔루션 사업도 호조를 이어가고 있다. 지난해 국내 데이터센터 투자는 약 6조원 규모에서 오는 2028년 10조원에 이를 것으로 예상되는 만큼, 보다 공격적으로 수주활동에 나선다는 전략이다.

글로벌 데이터센터 시장은 올해 약 4300억달러(한화 635조원) 수준에서 오는 2035년에는 1조1400억 달러(약 1700조 원) 규모에 이를 것으로 기대된다. 북미 데이터센터 시장은 전 세계 37%로 세계 최대 시장으로 꼽힌다.

LS일렉트릭 관계자는 “올해는 글로벌 최고 수준의 전력 솔루션을 앞세워 추진한 시장 확대 전략 성과가 본격화된 첫 해”라며 “국내는 물론 북미, 아세안 지역을 중심으로 빅테크 기업 데이터센터 투자가 크게 확대될 것으로 예상되는 만큼 매출 확대에 나설 것”이라고 말했다.