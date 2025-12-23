[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 첫 첫 상업 우주발사체 ‘한빛-나노’ 발사가 현지 우천 관계로 23일 오전 10시(현지시간 22일 오후 10시) 이후로 변경됐다.

이노스페이스는 발사장인 브라질 알칸타라 우주기지에 비가 예보돼 비가 그칠 때까지 발사 운용 절차를 중단하는 것으로 브라질 공군과 협의해 이같이 결정했다고 공지했다.

현지시간 22일 오전 11시 30분 기준 브라질 공군 기상대 일기예보에 따르면 오후 1시부터 4시 사이 시간당 3㎜ 이상 비가 예보됐다.

발사체는 발사대에 수평 거치한 상태로 방수 천막을 덮어 보호 중이다.

이노스페이스는 기립 전 절차는 마무리했지만, 천막 철수 뒤 발사체 기립, 추진제 충전, 카운트다운, 발사까지는 6시간 운용 절차가 필요하다고 설명했다.

오후 4시 비가 그친 뒤 발사체 기립 후 남은 작업을 진행하면 잠정적으로 오후 10시 이후 발사가 가능하게 된다.

이노스페이스는 “비가 그치는 시점은 특정하기 어렵기 때문에, 정확한 발사시간은 기상상황에 따라 다시 공지하겠다”고 밝혔다.