분양가 상승세가 지속되면서 초기 자금 부담을 낮춘 ‘금융 혜택형 단지’에 대한 수요자 관심이 높아지고 있다. 계약금 정액제, 중도금 무이자 등 실질적인 비용 절감 효과를 제공하는 단지들이 실수요자는 물론 투자 수요층까지 흡수하며 시장에서 주목받고 있다. 인천 청라국제도시에 공급 중인 ‘청라 피크원 푸르지오’ 역시 이 같은 흐름에 올라타며 수요자들의 관심을 끌고 있다.

실제로 주택도시보증공사(HUG)가 발표한 민간 아파트 분양가격 동향에 따르면, 지난달 말 기준 1년간(2024년 11월~2025년 10월) 전국 민간 아파트 3.3㎡당 평균 분양가는 2,000만 원을 넘겼다. 이는 2017년 7월 1,000만 원을 돌파한 이후 8년 만에 두 배 수준으로 오른 것이다.

분양가 상승이 이어지는 가운데, 금융 혜택을 갖춘 단지들이 청약 시장에서 뚜렷한 경쟁력을 보이고 있다. 계약금 완화, 중도금 무이자 등의 조건이 초기 비용 부담을 줄이면서 수요자 유입을 이끌고 있다는 분석이다.

실제 금융 조건을 앞세운 단지들의 청약 성과도 눈에 띈다. 이달 경기도 광명시에서 공급된 ‘힐스테이트 광명11(가칭)’은 1순위 평균 36.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 해당 단지는 1차 계약금 1,000만 원 정액제와 일부 타입 중도금 무이자 혜택을 제공하며 수요자들의 자금 부담을 낮췄다.

지난 9월 울산 남구에서 분양한 ‘한화포레나울산무거’도 1순위 평균 9.89대 1의 경쟁률을 나타냈다. 이 단지 역시 1차 계약금 1,000만 원 정액제, 중도금 60% 무이자 조건을 내세웠다.

이러한 흐름 속에서 대우건설이 인천 서구 청라국제도시에서 공급하는 주거용 오피스텔 ‘청라 피크원 푸르지오’에도 시장의 이목이 집중되고 있다. 전용 84㎡와 119㎡ 총 1,056실 규모로 구성된 이 단지는 분양 시작 약 3개월 만에 빠른 계약 속도를 보이며 조기 마감을 앞두고 있다.

이 단지는 다양한 금융 혜택을 제공하며 실수요자의 부담을 크게 낮췄다. 1차 계약금은 1,000만원이며 중도금 무이자 혜택이 제공된다. 실거주 의무와 전매 제한이 없고, 청약 시 주택 수에도 포함되지 않는다. 여기에 잔여 세대 계약자를 대상으로 2차 계약금 무이자 대출 알선 및 추가 혜택도 마련해 초기 자금 부담을 한층 완화했다.

특히 정부가 10·15 대책을 통해 스트레스 DSR 산정에 적용되는 추가 금리를 1.5%에서 3%로 상향한 것도 대출 부담을 더욱 가중시키고 있는 상황에서, DSR 3단계 적용 대상에서 제외된 청라 피크원 푸르지오는 상대적으로 희소성이 부각되고 있다.

단지 주변으로 생활 인프라 확충도 속도를 내고 있다. 오는 2027년에는 ‘스타필드 청라’가 개장을 앞두고 있으며, 2029년 개원을 목표로 서울아산청라병원도 이달 마지막 주 본격 착공에 들어갈 예정이다. 서울아산청라병원은 청라국제도시 MF1블록에 지하 2층~지상 19층, 연면적 16만5,899㎡ 규모로 조성되며, 약 800병상 규모의 대형 종합병원으로 암센터와 심장센터, 소화기센터, 척추관절센터 등 중증 질환 중심의 전문 진료 체계를 갖출 계획이다.

업계 관계자는 “고분양가 시대에는 분양가 자체보다 초기 자금 부담을 얼마나 낮출 수 있는지가 실질적인 선택 기준이 되고 있다”며 “청라 피크원 푸르지오는 금융 조건과 입지, 상품성을 함께 갖춘 실속형 단지로 실수요자들의 관심이 꾸준히 이어지고 있다”고 말했다.