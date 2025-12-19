[헤럴드경제=구본혁 기자] 새울 3호기 원전 운영허가가 보류됐다.

원자력안전위원회는 19일 울산 울주군 새울 원자력발전소 3호기 운영허가에 대한 심의를 진행했으나 검토에 시간이 더 필요하다는 의견에 따라 차기 회의에서 계속 심의하기로 결정했다.

원안위는 이날 227회 회의를 열고 새울 3호기 운영허가안을 심의·의결 안건으로 다뤘으나 사고관리계획서의 구체적인 사고 경위 및 평가 결과 등 원안위원들이 요청한 자료들을 보완하여 추후 재상정하기로 했다. 원안위의 차기 회의는 이달 30일로 예정돼 있다.

2016년 착공을 시작한 새울 3호기는 한국형 원전(APR1400)으로 발전 용량은 1천400MW급이다.

2020년 8월 한국수력원자력이 운영허가를 신청했는데 한국원자력안전기술원(KINS)의 안전성 심사와 총 10차례에 걸친 원자력안전전문위원회의 사전검토를 거쳐서 이번 회의에 상정됐다.

새울 3호기는 핵연료 장전 검사를 제외한 사용 전 검사를 모두 완료한 상태다. 추후 원안위에서 운영 허가가 나오면 사용전 검사를 거쳐 핵연료를 장전하고 시운전한 후 정상가동에 들어갈 예정이다.