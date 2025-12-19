누적 397억원 사회복지공동모금회 기탁

[헤럴드경제=권제인 기자] 고려아연은 사랑의열매에 이웃사랑 성금 30억원을 전달했다고 19일 밝혔다. 고려아연이 전달한 기부금은 전국 취약계층과 사업장이 위치한 울산 지역사회의 도움이 필요한 이웃들을 지원하는 데 쓰인다

19일 서울시 중구 사랑의열매회관에서 열린 ‘희망2026나눔캠페인 : 고려아연 성금 전달식’ 행사에는 정무경 고려아연 지속가능경영부문 사장, 황인식 사회복지공동모금회 사무총장 등 주요 관계자 10여명이 참석한 가운데 진행됐다.

고려아연은 지난 2007년 사회복지공동모금회 기부를 시작으로 매년 희망나눔 성금을 전달하고 있다. 이번에 전달한 30억원을 포함해 고려아연이 사회복지공동모금회에 전달한 기부금은 총 397억원에 달한다. 사회복지공동모금회는 고려아연이 전달한 기부금이 소외계층 지원사업 등에 쓰일 수 있도록 배분한다.

고려아연은 대표적으로 ▷전국 취약계층 물품지원 사업 ‘희망풍차’ ▷노원구 청소년 장학사업 ‘려(麗)’ ▷통영적십자병원 도서지역 무료 순회진료 등을 사회복지공동모금회를 통해 지원하고 있다. 또 매년 10억원 상당의 성금은 온산제련소가 위치한 울산의 지역사회 취약계층을 위해 쓰이도록 지정 기탁하고 있다.

정무경 고려아연 사장은 “오늘 사회복지공동모금회에 전달한 기부금이 우리사회 안전망을 조금 더 촘촘히 만드는 데 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 ‘국가발전에 대한 기여’라는 회사의 창립이념을 실현하기 위해 지속가능한 나눔 활동을 고민하고 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

황인식 사회복지공동모금회 사무총장은 “고려아연이 2007년부터 한 해도 거르지 않고 이어온 나눔은 기초생계 지원과 교육자립, 보건의료 개선 사업으로 이어져 아동·청소년·어르신·위기가정 등 우리사회 곳곳에 실질적인 변화를 만들어 왔다”며 “나눔을 통해 사회와 함께 성장하며 긍정적인 변화를 만들어 가고 있는 고려아연에 깊이 감사드린다”고 말했다.