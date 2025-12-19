한화에너지 구주 “인수금융 無”…안정성에 방점 프리-IPO 투자…기업가치 5조 가능성도 거론

[헤럴드경제=안효정 기자] 한화그룹 김동원 사장과 김동선 부사장이 한화에너지 지분 일부를 매각하기로 하면서 인수 주체로 나선 한국투자프라이빗에쿼티(PE)에 시장의 이목이 쏠리고 있다. 인수금융을 배제하고 에쿼티 자금으로만 조달하는 데다, 기업공개(IPO)를 전제로 한 조건부 계약이 포함된 투자 구조이기 때문이다. 2년 전부터 이어져 온 한화그룹과 한국투자PE 간 인연도 다시 주목받고 있다.

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 김승연 한화그룹 회장의 차남인 김동원 사장과 삼남인 김동선 부사장은 각각 보유 중인 한화에너지 지분 5%와 15%를 한국투자PE, 한국투자증권, 대신증권 등으로 구성된 컨소시엄에 매각한다. 거래 금액은 약 1조1000억원 규모다. 장남인 김동관 한화그룹 부회장은 이번 지분 매각에 참여하지 않았다.

한화에너지는 그룹 지주사 역할을 하는 ㈜한화의 단일 최대주주(지분율 22.15%)다. 이번 거래가 마무리되면 지분 구조는 김동관 부회장 50%(지분율 유지), 김동원 사장 20%(약 5%p 감소), 김동선 부사장 10%(약 15%p 감소)로 재편된다. 나머지 20%는 한국투자PE 컨소시엄이 확보하게 된다.

지분 구조에는 변화가 생기지만 경영권 구도에는 큰 흔들림이 없다는 점이 이번 딜의 특징으로 꼽힌다. 오너 일가가 과반 지분을 유지하는 구조인 만큼 FI는 경영 통제에 따른 부담보다는 재무적투자자(FI) 성격이 더욱 뚜렷해졌다는 평가가 나온다.

경영권에는 관여하지 않는 대신 투자 회수 구조에는 안전장치를 두는 방식이 선택됐다. 일정 기간 내 한화에너지의 IPO를 전제로 한 상장전지분투자(프리IPO)를 통해 엑시트 가시성을 확보한 것으로 풀이된다. 시장에서는 향후 수년 내 상장이 성사되지 않을 경우 한국투자PE가 연 5~6% 수준의 수익률을 보장받는 조건이 포함된 것으로 파악하고 있다.

이 같은 프리IPO 구조는 한화에너지의 상장 준비가 진전됐다는 신호로도 읽힌다. 앞서 한화에너지는 한국투자증권·NH투자증권·대신증권을 IPO 대표주관사로 선정한 바 있다. 업계 관계자는 “이번 지분 거래로 한화에너지의 기업가치 하한선이 사실상 설정된 셈”이라며 “향후 상장 시 기업가치(EV) 5조원을 넘길 수 있을지가 관전 포인트”이라고 말했다.

투자 구조의 또 다른 특징은 자금 조달 방식에서도 확인된다. 운용사는 해당 지분을 인수금융 없이 에쿼티 자금으로 인수할 계획이다. 차입을 배제한 자본 구조는 금융시장 변동성 지속 국면에서 리파이낸싱 리스크를 최소화하려는 포석으로 풀이된다.

이는 최근 한국투자PE가 반복적으로 구사해온 전략이기도 하다. 한국투자PE는 올해 5월 SKC가 발행하는 3500억원 규모의 교환사채(EB)를 인수하기 위해 500억원은 기존 블라인드 펀드에서, 3000억원은 프로젝트펀드를 조성해 조달했다. 당시 복수의 기관투자자(LP)들이 펀드 출자에 긍정적으로 화답한 만큼 이번 역시 자금 모집 역시 큰 어려움이 없을 것이라는 전망이 투자업계 일각에서 나온다.

한화에너지의 IPO가 성사된다면 한화그룹과 한국투자PE 간 협력 관계는 더욱 공고해질 것으로 보인다. 지난 2023년 한국투자PE는 한화생명금융서비스에 1000억원을 투자하며 금융회사 투자에 첫 발을 뗐다. 당시 시장에서는 이를 계기로 한국투자PE가 한화그룹 내 다른 계열사로 투자 보폭을 넓힐 가능성을 거론한 바 있다.

한국투자PE는 2010년 설립된 PEF 운용사 이큐파트너스를 모태로 한다. 2017년 한국금융지주 계열로 편입된 이후 김 마이클 민규 대표가 하우스를 이끌고 있으며, 대한조선 투자에서 내부수익률(IRR) 24.4%를 기록해 성공적인 회수 경험을 축적해 왔다. 메자닌과 프리IPO 중심의 투자 전략을 이어온 만큼, 이번 한화에너지 투자 역시 레버리지를 배제하고 상장을 통한 회수 가능성에 초점을 맞춘 선택이라는 평가다.