팬이 직접 아티스트 발굴 및 제작 전반에 참여할 수 있어

팬 주도형 음악 제작 플랫폼 MUKU(무쿠)가 공식 론칭을 발표했다.

MUKU(무쿠)는 글로벌 K-POP 팬덤이 단순히 음악을 소비하는 단계를 넘어 직접 아티스트를 발굴하고 제작 전반에 참여하는 새로운 음악 생태계를 구축하는 것을 목표로 한다. 특히 창작자와 팬을 연결하는 혁신적인 시스템을 통해 기존 음악 산업에서 팬들이 결과를 지켜보기만 했던 구조를 넘어, 팬의 선택이 실제 제작 과정에 자연스럽게 반영되는 참여형 음악 플랫폼을 지향한다.

MUKU 플랫폼은 팬들에게 보컬 선택의 전권을 부여하는 ‘팬 보팅(Fan Voting)’ 시스템을 진행하여, 작곡가가 데모곡을 업로드하면 여러 보컬이 제출한 가이드 음원을 팬들이 직접 듣고 투표를 통해 곡의 주인공을 결정한다.

MUKU는 모든 투표 결과와 제작 과정을 명확하게 공개해, 팬들이 결과를 신뢰하고 참여할 수 있는 공정한 환경을 제공한다. 이는 기존 음악 산업에서 문제로 지적되었던 소수 전문가 중심의 게이트키핑이나 불투명한 투표 조작 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

MUKU의 기술은 단순한 기능을 넘어, 팬과 창작자가 함께 새로운 문화적 경험을 만들어갈 수 있는 토대를 제공한다. 특히 MUKU의 AI 매칭 시스템은 작곡가가 올린 곡의 스타일과 음색, 장르 등을 정밀하게 분석하여 가장 어울리는 보컬을 자동 추천한다.

이러한 기술적 지원은 경험이나 인맥이 부족한 신인 보컬과 작곡가도 자신의 음악적 강점에 맞는 협업 기회를 쉽게 만날 수 있도록 돕는다. 덕분에 신인 아티스트나 초보 창작자도 자신의 음색과 음역대에 최적화된 고품질의 음악을 완성할 수 있으며, 팬들은 AI가 추천하고 자신들이 최종적으로 선택한 완성도 높은 음악이 탄생하는 과정을 함께하며 커다란 성취감을 경험할 수 있다.

MUKU(무쿠) 관계자는 “글로벌 시장에서 가장 높은 결집력을 자랑하는 K-POP 팬덤의 특성을 기반으로, MUKU는 ‘팬의 선택으로 새로운 아티스트가 탄생하는 플랫폼’이라는 브랜딩을 강화하고 있다”며, “이번 베타 론칭을 시작으로 글로벌 팬 기반을 확장하고 창작자 도구를 고도화하는 한편, 내년에는 전 세계 팬들이 직접 참여하는 글로벌 음원 발매 프로젝트와 팬 참여형 오디션 프로그램을 순차적으로 이어갈 계획”이라고 말했다.

이어 “기존 생태계에서는 팬들의 열정과 영향력이 제작 구조에 실질적으로 반영되기 어려웠다”며, “MUKU는 AI 기술과 팬의 직접 참여, 그리고 투명한 보상 시스템을 결합하여 팬과 창작자가 함께 소통하고 성장하는 새로운 패러다임을 열어갈 것”이라고 포부를 밝혔다.

MUKU에 대한 자세한 정보와 참여 방법은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.