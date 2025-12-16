우크라 보안국 주장 “적 시도는 실패”…러시아軍은 부인

[헤럴드경제=이원율 기자]우크라이나가 러시아 흑해 노보로시스크에서 처음으로 수중 드론을 활용해 러시아 잠수함을 타격, 무력화했다고 15일(현지시간) 주장했다.

키이우 포스트와 로이터 통신 등에 따르면 우크라이나 보안국(SBU)은 성명을 내고 “또 한 번의 독특한 특수 작전으로 해상 공격에 나섰다”며 “사상 처음으로 수중 드론 ‘서브 시 베이비’가 러시아 잠수함을 폭파했다”고 주장했다.

다만, 공격 시점은 공개되지 않았다.

SBU는 이번 공격으로 표적이 된 잠수함이 심각한 손상을 입어 사실상 가동이 불가능하다고 밝혔다.

러시아 군함이 여러 척 정박된 가운데 한쪽에서 거대한 폭발이 발생하는 모습을 찍은 영상도 함께 올렸다.

SBU에 따르면 표적이 된 러시아 잠수함은 킬로급 잠수함이다.

당시 항구에 정박 중이었으며, 우크라이나 영토 공격에 쓰이는 칼리브르 순항 미사일 발사대 4대를 싣고 있었다.

한 척의 가격은 4억달러(약 5880억원)며, 국제 제재로 인해 교체 비용은 5억달러(약 7350억원)에 이를 수 있다고 추정했다.

SBU는 “이러한 잠수함은 선체가 소를 흡수해 수중 음파 탐지기에 잡히지 않기에 ‘블랙홀’이라는 별명으로 불리기도 한다”고 했다.

드미트로 플레텐추크 우크라이나 해군 대변인은 로이터 통신에 “이는 이 전쟁에서 해상 전투 가능성에 대한 인식을 재차 뒤집은 것”이라고 했다.

그는 러시아가 현재 노보로시스크 항에 둔 잠수함 4척 중 한 척을 잃었다고 했다.

수리를 하려면 수면 위로 올려야 하는데, 이로 인해 재차 공격에 노출될 수 있기에 수리 또한 쉽지 않으리라고도 내다봤다.

다만 러시아군은 아무런 피해가 없었다며 SBU의 주장을 부인했다고 러시아 타스통신이 보도했다.

알렉세이 룰레프 러시아 흑해 함대 대변인은 “적의 수중 드론 관련 사보타주 시도는 실패했다”며 “노보로시스크 해군 기지에 정박한 흑해 함대의 수상 함정이나 잠수함 중 단 한 척도 공격에서 피해를 입지 않았다. 승조원도 아무도 다치지 않았다”고 주장했다.

이번 공격 발표는 도널드 트럼프 미국 행정부가 중재하는 우크라이나 종전 협상이 속도를 내는 와중에 나온 것이다.

미국과 우크라이나는 종전안을 두고 이틀간 협상을 벌이고 있다.

양측은 핵심 쟁점 중 러시아의 재침공을 막을 우크라이나 안전보장 방안에 상당 부분 의견을 모았지만, 영토 문제에 대해선 여전히 평행선을 달리고 있는 것으로 알려졌다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국과 이번 협상을 앞두고 미국과 유럽의 강력한 안전 보장이 있다면 나토 가입을 포기할 수 있다고 밝힌 바 있다.

하지만 우크라이나가 러시아 요구대로 돈바스를 전부 내줄지를 두고는 협상에 큰 진전이 없었던 것으로 전해졌다.