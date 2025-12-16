신규 주거 수요가 높아지는 시장 흐름 속에서, 고층 브랜드 단지들이 집적되며 고급 주거 환경이 새롭게 형성되는 신흥 주거지가 주목받고 있다.

단순한 새 아파트 공급을 넘어, 대규모 정비사업과 프리미엄 브랜드 주거단지의 연속적인 조성이 맞물릴 때 해당 지역은 고급 주거타운으로 빠르게 재편되며 향후 시세 흐름을 선도하는 핵심 축으로 자리잡는다. 계획적 개발·생활 인프라 개선·브랜드 가치가 동시에 적용되는 이들 지역은 장기적 주거 안정성과 미래 가치 측면에서 더욱 높게 평가받는다.

실제로 올해 상반기 분양 시장에서도 ‘프리미엄 신흥 주거지’에 대한 선호가 뚜렷하게 나타났다. 청약홈에 따르면 전국 아파트 1순위 경쟁률 상위 10개 단지 중 7곳이 신흥 주거지에서 나왔다. 특히 서울에서는 성수동 서울숲 생활권의 ‘오티에르 포레’가 1순위 청약에서 약 2.4만 여 건의 통장이 몰리며 올해 단일 단지 최고 경쟁률을 기록, 고급화되는 신흥 주거지에 대한 수요가 얼마나 강한지를 보여줬다. 인근에는 아크로 포레스트·갤러리아 포레·서울숲 트리마제 등이 밀집한 서울숲 일대가 고급 주거지로 형성된 흐름 속에서, 새 단지 역시 높은 관심을 받으며 지역 가치 상승을 입증한 셈이다.

이러한 가운데, 신축 공급 공백이 누적되며 울산 남구는 사실상 ‘희소자산 시장’으로 전환되는 흐름 속에 있다. 이에 따라 대현동 생활권을 중심으로 한 야음동 일대는 고층 주거 단지가 순차적으로 들어서며 고급 신흥 주거타운으로 재편되고 있다. 과거 남구의 변두리로 평가받던 ‘야음동’이 약 2,000여 가구 규모의 브랜드 주거지로 조성되면, 남구 주거지도를 새롭게 정의하는 프리미엄 축으로 자리잡을 것으로 예상된다.

특히 일대에서 지난 11월 말 분양에 나선 E단지가 비교적 많은 관심을 받으며 분위기를 끌어올린 만큼 12월 분양을 앞둔 1군 브랜드 단지에 대한 기대감이 더욱 커지고 있다.

울산 남구 야음동 역시 서울 청량리 일대가 도시정비와 신규 개발로 프리미엄 타운으로 자리잡은 사례처럼, 생활 인프라와 교통 환경의 개선이 맞물리면서 지역 내 주거 중심지로 재편될 가능성이 높다는 평가도 나온다.

업계 관계자는 “대현동 생활권을 중심으로 한 야음동 일대는 정비사업과 교통·생활 인프라 확충이 동시에 이루어지며 울산을 대표하는 신흥 고급주거타운으로 자리매김하고 있다”며 “특히 힐스테이트와 같은 1군 건설사의 브랜드 단지 등의 공급이 이어지면서 실수요자의 관심이 더욱 높아질 것”이라고 설명했다.

이 가운데 오는 12월 분양 예정인 ‘힐스테이트 선암호수공원’은 야음동 신흥 고급주거타운의 핵심 단지로 주목받고 있다. 지역 관계자들 사이에서는 울산의 중심 남구의 부동산 가치는 힐스테이트 선암호수공원 전과 후로 나뉘게 될 전망이라는 분석까지 내놓고 있는 상황이다.

힐스테이트 선암호수공원이 주목받는 이유는 기존 10대 건설사의 분양 물량이 대부분 소진된 상황에서 도시정비사업 정체와 토지비 상승으로 신규 공급이 부족해질 것으로 전망되기 때문이다. 이러한 공급 공백은 남구 전역에서 전세·매매 수요 압력을 높이며 시장을 ‘희소자산 중심’으로 이끌고 있다. 이 가운데 야음동·신정동·옥동으로 이어지는 고급 주거벨트 내 1군 브랜드 단지는 리딩 아파트로서 시세 형성과 가격 흐름을 주도할 가능성이 크며, 특히 힐스테이트 선암호수공원은 신흥 주거타운의 기준점이자 가격지표 역할을 할 단지로 평가받고 있다.

이처럼 기대감을 높이고 있는 힐스테이트 선암호수공원은 2개 단지, 6개 동 규모로 지하 6층~지상 최고 44층이며, 전용 84~176㎡ 아파트 631가구와 전용 84㎡ 오피스텔 122실 등 총 753가구로 구성된다. 단지는 야음초·중·고의 학세권 입지는 물론, 주변 생활 인프라가 풍부하고 직주근접성이 우수해 입지여건이 탁월하다. 여기에 기존 주상복합의 단점 중 하나인 단지 내 조경의 경우 단지 바로 옆 선암호수공원을 일상 속에서 곧바로 누릴 수 있어 주거 쾌적성이 높을 전망이다.

설계·기술 측면에서도 고급 주거단지로서의 차별성을 드러낸다. 현대건설은 이 단지에 울산 최초로 ‘H 사일런트홈 시스템Ⅰ(거실·주방·복도)’을 적용해 층간소음을 저감하고, 공진을 최소화하도록 설계했다. 여기에 기초 암반층 위 견고한 지반 구조를 형성해 건축물의 안정성을 높였고, 이는 내진 성능과 구조 품질 측면에서 지역 내 경쟁력 있는 주거단지로 꼽힐 전망이다. 또한 1군 브랜드 단지인 만큼 비 브랜드 대비 공용부 설계·커뮤니티·마감 완성도가 높다는 평가를 받는다.

또한 전면 유리난간을 적용한 외관 디자인을 통해 도시적 개방감을 강화했으며, 내부는 고급 마감재(유상)와 4Bay 판상형·타워형 혼합 구조로 구성해 세대 선택의 폭을 넓혔다. 드레스룸, 팬트리, 보조주방 등 세대별 특화 수납공간 역시 세심하게 설계해 주거 편의성과 공간 활용도를 높였다.

특히 최상층에는 단 4가구만 배치된 대형 펜트하우스가 마련돼 단지의 상징성을 한층 강화했다. 선암호수공원의 파노라마 조망이 가능한 희소성 높은 구조로, 향후 야음동 신흥 주거타운을 대표할 ‘리딩 타입’으로 자리매김할 전망이다. 고급 주거타운에서는 펜트하우스가 곧 지역의 상징이 되기 때문에, 향후 울산의 대장 타입으로 자리매김할 가능성이 높다는 분석이 나온다.

여기에 호텔식 컨시어지, 비서 서비스 등 다양한 고급 주거 서비스(유상)를 제공해 입주민의 라이프스타일을 세심하게 지원한다. 특히 현대건설의 통합 플랫폼 ‘마이 힐스(my HILLS)’를 도입해 입주자 사전방문 예약, A/S 신청, 방문차량 등록, 홈IoT 제어 등 단지 생활 전반을 스마트하게 관리할 수 있도록 했다. 단지의 컨시어지 서비스 중 하나인 비대면 진료 서비스도 이용할 수 있다. 이 같은 프리미엄 서비스는 대규모 신흥 주거지에서 나타나는 상위 수요층의 선호와도 맞물린다.

한편, ‘힐스테이트 선암호수공원’ 견본주택은 울산광역시 남구 달동 일원에 마련될 예정이며, 12월 오픈 예정이다.