[헤럴드경제=나은정 기자] 13일 오후 8시 24분께 경기도 성남시 분당구 수내동의 12층짜리 복합건축물 내 12층 화장실에서 불이 나 20여분 만에 진화됐다.

이 불로 인명피해는 없었지만, 80여 명이 대피하는 등 소란이 일었다.

소방당국은 화재 경위를 조사하고 있다.