[헤럴드경제=나은정 기자] 13일 오후 8시 24분께 경기도 성남시 분당구 수내동의 12층짜리 복합건축물 내 12층 화장실에서 불이 나 20여분 만에 진화됐다.
이 불로 인명피해는 없었지만, 80여 명이 대피하는 등 소란이 일었다.
소방당국은 화재 경위를 조사하고 있다.
betterj@heraldcorp.com
입력 2025-12-13 21:34:58 수정 2025-12-13 22:18:11
[헤럴드경제=나은정 기자] 13일 오후 8시 24분께 경기도 성남시 분당구 수내동의 12층짜리 복합건축물 내 12층 화장실에서 불이 나 20여분 만에 진화됐다.
이 불로 인명피해는 없었지만, 80여 명이 대피하는 등 소란이 일었다.
소방당국은 화재 경위를 조사하고 있다.
‘국민주권의 날·노동절·제헌절’까지…이재명 정부 법정 공휴일 최대 3개 늘어난다
[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 정부에서 노동절(5월 1일)과 제헌절(7월 17일), 국민주권의 날(가칭·12월 3일)과 관련한 법정 공휴일 논의가 나오면서 최대 3개의 휴일이 더 생길 수 있다는 기대감이 나온다. 내년부터 본격적으로 부활하는 제헌절과 임시 공휴일로 지정된 지방선거일(6월 3일)을 포함해 2026년 법정 공휴일(대체공휴일 4일 포함)은 총
“회당 출연료 1억인줄 알았더니, 3억이더라” 너무 심하다했더니…올해 ‘최고’됐다
[헤럴드경제=박세정 기자] 총 336억원, 회당 28억원이 투입된 CJ ENM의 드라마 ‘정년이’가 방송미디어통신위원회가 선정한 2025년 최고 프로그램에 이름을 올렸다. 넷플릭스가 촉발시킨 배우 몸값 상승 여파로, 제작비 부담, 과도한 출연료 등의 논란이 일기도 했지만 CJ ENM 최고 효자 작품으로 유종의 미를 거두게 됐다. 방송미디어통신위원회는 12일 서울 중구 롯데호텔에서 ‘2025 방송미디어통신위원회 방송대상’ 시상식을 열고 CJ ENM의 드라마 ‘정년이’에 대상을 수여했다. 정년이는 지난해 10~11월 tvN에 방영된 스튜디오드래곤 제작 드라마다. 인기 웹툰을 바탕으로 근대 한국의 전통문화 국극을 현대적 감각으로 재해석한 드라마로, 최고의 국극 배우에 도전하는 소리천재 ‘정년이’를 둘러싼 경쟁과 연대, 성장기를 담아내 시청자들의 폭넓은 공감을 얻었다. 지난해 말~올 초는 넷플릭스가 촉발한 배우 몸값 ‘상승’으로 유명 배우들의 해당 출연료가 5~8억원대까지 치솟던 시기다.
“입대 이유 이거였나”…‘이재용 장남’ 이지호 좌우명 화제
[헤럴드경제=김보영 기자] 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호(24)씨가 지난달 해군 통역장교로 정식 임관한 가운데 임관식 당시 공개된 그의 좌우명이 뒤늦게 화제가 되고 있다. 지난달 28일 경남 창원 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 전광판에는 지호씨의 사진과 함께 “고통 없이 인간은 진화하지 못한다, 그러니 즐겨라”라는 좌우명이 소개됐다. 이 사진은 지난 6일 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 퍼지며 주목을 받았다. 네티즌 사이에서는 “왜 입대를 선택했는지 알 것 같다”거나 “쉽지 않은 길을 택한 이유가 느껴진다” 등의 반응이 나왔다. 2000년 미국에서 태어난 지호씨는 한국, 미국 복수 국적자였지만, 이번에 해군 장교로 복무하기 위해 미국 시민권을 포기했다. 현행법상 복수 국적자의 경우 일반 사병 입대 시에는 복수 국적 신분을 유지할 수 있지만, 장교로 복무하기 위해서는 외국 국적을 포기해야 한다. 삼성가(家)에서 장교를 배출한 것
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판