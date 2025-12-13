전라권·제주 밤까지 계속

[헤럴드경제=이용경 기자] 일요일인 14일에도 전국에 눈·비가 내리는 날씨가 이어지겠다.

기상청에 따르면 이날 눈·비는 오후께 대부분 지역에서 그치겠다. 다만 전라권 서부와 제주에서는 밤까지 눈·비가 내리는 곳이 있겠다.

예상 적설량은 서해 5도·충청권·전북 내륙 1~5㎝, 제주 3~8㎝ 등이다. 나머지 지역에는 1㎝ 안팎의 눈이 내리겠다.

비는 울릉도·독도와 제주 5~10㎜, 전라권·서해 5도 5㎜ 안팎, 충북 중·남부 1㎜ 등이다.

눈·비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧겠다. 지면 온도가 낮은 지역에서는 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많아 교통안전에 주의가 필요하겠다.

아침 최저기온은 -6~4도, 낮 최고기온은 1~10도로 예보됐다.

바다의 물결은 동해 앞바다 0.5~3.5ｍ, 서해 앞바다 0.5~3.0ｍ, 남해 앞바다 0.5~2.5ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.5~5.0ｍ, 서해 1.0~3.5ｍ, 남해 1.5~4.0ｍ로 예보됐다.