[헤럴드경제=고재우 기자] “백도어(뒷문)가 있는지 확인해 보세요.” (APEC 한중 정상회담에서 시진핑 중국 국가주석 발언 중)

샤오미가 국내 스마트폰 시장 공략에 사활을 걸고 있지만, 효과는 미미한 것으로 나타났다.

더욱이 올해 내내 개인정보 유출 파문이 이어지면서, 업계에서는 중국산 스마트폰에 대한 이용자들의 우려도 덩달아 커진 것 아니냐는 비관적인 전망마저 나왔다. 실제로 올해 2분기 샤오미 등 외국산 브랜드의 스마트폰 점유율은 오히려 뒷걸음질 쳤다.

12일 카운터포인트리서치에 따르면 올해 3분기 국내 스마트폰 시장 점유율은 삼성(81%), 애플(18%), 그 외(0%)인 것으로 집계됐다.

샤오미를 포함한 그 외 브랜드 점유율은 한 때 2%에 다다른 적도 있으나, 이후 내림세를 면치 못하고 있다. 2024년 2분기(2%), 3분기(1%), 4분기(1%), 올해 1분기(0%), 2분기(1%), 3분기(0%) 등이다.

애플을 제외한 외국산 스마트폰 무덤으로 불리는 국내 스마트폰 시장에서 여전히 힘을 쓰지 못하는 모양새다.

최근 샤오미코리아는 서울 여의도, 구의점, 마곡점에 이어 서울 외 지역에 현대백화점 중동점 유플렉스를 오픈할 정도로 공을 들였다. AS에 소홀하다는 국내 비판 여론을 의식해 서울 용산에 ‘익스클루시브 서비스 센터’를 개소하기도 했다.

국내 스마트폰 시장 공략을 위해 백방으로 나서고 있지만, 백약이 무효한 상황이다. “하루 1대도 안 팔린다” “싼 맛에도 안 쓴다” 등 스마트폰 이용자들의 푸념이 괜한 소리가 아니다.

업계에서는 샤오미 스마트폰 등 중국산 스마트폰 약세를 두고, 올해 내내 이어졌던 개인정보 유출이 영향을 미쳤다는 분석도 나왔다.

얼마 전 열린 APEC 한중 정상회담에서 이재명 대통령이 시 주석의 ‘샤오미 스마트폰’ 선물을 두고, “통신 보안은 잘 됩니까”라고 농담을 던진 건, 중국산 스마트폰에 대한 불신을 보여주는 상징적인 장면이 됐다.

업계 관계자는 “IT 기기에 민감한 한국 소비자에게 제품 품질, AS(서비스), 중국 브랜드의 낮은 인지도와 사용자 개인정보 보호 관련 우려 등을 해소할 필요가 있다”고 지적했다.