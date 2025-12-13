서울 도심서 보수·진보 집회

[헤럴드경제=이용경 기자] 토요일인 13일 서울 도심 곳곳에서는 비 내리는 날씨 속에서도 보수와 진보 단체들의 집회가 각기 열렸다.

전광훈 사랑제일교회 목사가 주축인 대한민국바로세우기국민운동본부(대국본) 등은 이날 오후 서울 종로구 동화면세점 앞에서 집회를 열었다. 집회에는 오후 2시30분 기준으로 경찰 비공식 추산 약 2000명이 참가했다.

서울서부지법 폭력난입 사태 배후로 지목돼 경찰 수사를 받고 있는 전 목사는 이날 연단에 올라 “경찰이 나를 또 구속하려고 한다”며 “내가 구속되면 1000만명이 모여서 다 들고 일어나야 한다”고 소리쳤다. 집회 참가자들도 우산을 들거나 우비를 입은 채 “윤 어게인” 등의 구호를 외쳤다. 이들은 집회를 마친 뒤 동화면세점에서 지하철 2호선 을지로입구역을 지나 다시 동화면세점까지 행진했다.

한편 진보 성향 시민단체 촛불행동은 같은 날 오후 4시부터 서울 서초구 대법원 인근에서 ‘제169차 촛불대행진’ 집회를 열었다. 이들은 “국민이 법이다, 국회는 특별재판부 즉각 설치하라” 등의 구호를 외치며 “내란 세력을 완벽하게 청산하기 위해 내란전담재판부를 설치해야 한다”고 강조했다. 집회에는 경찰 비공식 추산 약 500명이 모였다. 집회 참가자들은 집회가 끝난 뒤 지하철 2호선 강남역 인근까지 행진한다는 계획이다.