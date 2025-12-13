13일 홈페이지 통해 대표 명의 사과

[헤럴드경제=안대용 기자] 롯데백화점이 최근 잠실점에서 노조 조끼를 착용한 손님에게 복장 탈의를 요구해 논란이 확산된 일과 관련해 대표 명의로 사과문을 내고 재발 방지를 약속했다.

롯데백화점은 13일 자사 홈페이지를 통해 정현석 대표 명의 사과문을 게재했다.

롯데백화점은 사과문에서 “지난 10일 저녁 잠실점에서 몸자보(노조 조끼)를 착용하고 식사를 위해 입장하려던 고객분들에게 몸자보 탈의 등을 요청해 불편을 드린 점에 대해 정중히 사과드린다”고 밝혔다.

이어 “이는 부적절한 조치였으며 불쾌감을 느끼셨을 고객분들에게도 다시 한 번 죄송하다는 말씀드린다”고 했다.

그러면서 “이번 일을 계기로 당사의 고객 서비스와 관련된 모든 프로세스를 재점검하고, 유사 사례가 재발하지 않도록 최선을 다하겠다”고 했다.

앞서 민주노총 금속노조 조합원 등은 지난 10일 오후 7시께 금속노조 조끼를 입은 채 잠실점 지하 식당가를 찾았는데 백화점 관계자의 제지를 받았다. 당시 이들은 백화점 인근 쿠팡 사옥에서 열린 집회에 참석하고서 저녁 식사를 위해 백화점에 들른 것으로 알려졌다.

이들은 ‘금속노조’가 적힌 노조 조끼, ‘투쟁’이라고 적힌 빨간 머리띠가 달린 모자 등을 착용하고 있었는데, 백화점 관계자는 “공공장소에서 어느 정도 에티켓을 지켜주셔야 한다”며 식당가에 자리잡은 이들의 옷차림을 문제 삼았다. 그러면서 백화점 측은 조끼 탈의 등을 요구했다.

이후 당시 상황이 담긴 영상이 엑스 등 SNS를 통해 알려졌고, 롯데백화점 측의 대처를 비난하는 여론이 확산됐다.