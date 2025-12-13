박지원 민주당 의원 13일 페이스북 글

[헤럴드경제=안대용 기자] 더불어민주당 5선 중진 박지원 의원은 13일 자신의 페이스북에 글을 올려 “통일교 윤영호 (전) 본부장의 법정·특검에서의 진술은 보험성으로 신뢰를 상실했다”며 “그의 세치 혀에 전국민이 농락당했다”고 적었다.

박 의원은 이 글에서 “통일교는 역대 정권에 손을 뻗쳤고 그때마다 검은돈 제공을 시도했다”며 “특히 윤 본부장의 수법은 일반상식을 뛰어넘었다”고 했다.

이어 “관계 정치인 15명이라는 보도로 세상을 발칵 뒤집어 놓더니 이제 ‘세간의 들리는 소리’ 운운”이라며 “오락가락 한다”고 지적했다.

박 의원은 “이제 3인으로 축소? 경찰 국수본은 그의 입을 벌려야 한다”며 “정교분리의 헌법을 파괴한 정치인이 있다면 여야를 가리지 말고 밝혀야 한다”고 강조했다.

그러면서 “특히 그의 입을 엄중 처벌해야 한다”며 “통일교는 해체돼야 한다”고 주장했다.

앞서 윤 전 본부장은 2022년 대선을 앞두고 국민의힘뿐만 아니라 더불어민주당 측 인사들과도 접촉하고 금품을 지원했다고 밝혀 정치권에 파장을 일으켰다.

지난 8월 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀) 조사에선 여야 정치인과 접촉했다고 진술했고, 최근 자신의 재판에선 민주당 장관급 인사 접촉 등을 언급했다.

하지만 전날(12일) 권성동 국민의힘 의원 재판에선 이와 결이 다른 발언을 했다. 박 의원의 이날 비판은 이 점을 지적한 것으로 풀이된다.

윤 전 본부장은 전날 권 의원 재판에 증인으로 출석해 “세간에 회자되는 부분도…제 의도하고 전혀…”라며 “저는 그렇게 진술한 적이 없다”고 밝혔다. 다만 구체적으로 어떤 내용을 두고 자신이 하지 않았던 진술인지는 밝히지 않았다.

민중기 특검팀은 윤 전 본부장이 조사 당시 여야 정치인 5명에 관해 진술했다고 브리핑을 통해 확인했다. 특검은 이 부분을 경찰로 이첩한 상태다.