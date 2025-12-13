중부 내륙 최대 15㎝ 폭설

[헤럴드경제=안대용 기자] 토요일인 13일 전국이 흐린 가운데 대부분 지역에 눈 또는 비가 내리겠다.

중부내륙을 중심으로 많은 눈이 내리겠고, 낮부터 시간당 1∼3㎝의 무거운 눈이 내리면서 대설특보가 발표될 가능성이 있으니 교통안전 등에 각별히 유의해야겠다.

예상 적설량은 강원내륙·산지 5~10㎝(많은 곳 15㎝ 이상), 경기 북부 내륙·남동부 3~10㎝, 충북 중·북부 3~8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 서울, 전북 북동부, 경북 북부 내륙·북동 산지, 제주도 산지 2~7㎝, 인천·경기 남서부·경기 북부 서해안·서해5도, 충청권(충북 중북부 제외), 전북 남동부 1∼5㎝, 경남 서부 내륙 1∼3㎝, 대구·경북 중부 내륙 1㎝ 안팎이다.

예상 강수량은 제주도 5~20㎜, 충청권, 강원내륙·산지 5~15㎜, 수도권, 전라권, 대구·경북·울릉도·독도 5~10㎜, 강원 동해안, 부산·울산·경남 5㎜ 안팎이다.

이날 전국의 낮 기온은 3∼14도를 보일 것으로 전망된다.

미세먼지는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보일 것으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.5m, 서해 0.5∼3.0m, 남해 1.0∼3.0m로 예상된다.