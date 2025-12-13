11월 환율·유가 격차 22.6 2020년 11월 이후 최대치 유가 떨어져도 환율 오른 탓 수입의존도 높은 중기 직격 시차 두고 소비자물가 영향

[헤럴드경제=김벼리 기자] 최근 국제유가 하락에도 환율이 고공행진하면서 수입물가는 되레 오르는 현상이 이어지고 있다. 특히, 지난달 원/달러 환율과 두바이 원유가의 격차가 코로나19 팬데믹 당시인 2020년 11월 이후 5년 만에 가장 큰 폭으로 벌어진 것으로 파악됐다.

고환율이 유가 하락분을 고스란히 상쇄하면서 수입물가를 안정을 가로막는 ‘주범’이 된 것이다. 앞으로도 고환율이 지속되면 수입 의존도가 높은 중소기업과 서민 물가에 직격탄이 될 것이란 우려가 나온다.

13일 한국은행과 한국석유공사·서울외국환중개 등에 따르면 지난 11월 평균 원/달러 환율과 두바이유 가격의 격차(환율을 두바이유로 나눈 값)는 22.6이었다. 이는 2020년 11월(25.7) 이후 5년 만에 가장 높은 수준이다.

이 수치는 원유 가격 대비 환율이 얼마나 높은지를 보여준다. 수치가 높을수록 유가에 비해 환율 부담이 크다는 뜻으로 해석할 수 있다. 원유가 대비 환율은 2020년 11월 이후 하락세를 보이다가 2022년 3월(11.0) 저점을 찍고 상승세로 전환했다. 지난 9월부터는 세달 연속 오르며 20선을 훌쩍 넘겼다.

이처럼 최근 환율과 원유가의 격차가 크게 벌어진 것은 유가가 떨어지는 동시에 환율도 올랐기 때문이다. 올해 11월까지 평균 환율은 1418.35원으로 지난해(1363.38원)보다 4% 올랐는데, 같은 기간 유가는 79.6달러/bbl(배럴)에서 70.1달러/bbl로 11.9% 떨어졌다.

이런 상황은 최근 수입물가 추이에서도 확인할 수 있다. 한은이 발표한 11월 원화 기준 수입물가는 전월 대비 2.6% 올랐는데, 환율 효과를 제거한 계약 통화 기준 수입물가 상승률은 0.6%에 그쳤다. 두 지표 간 격차(2.0%포인트)는 비상계엄이 선포됐던 지난해 12월(2.6%포인트) 이후 가장 컸다.

한은 관계자는 “계약통화 기준 지수는 순수 국제 시세 변동만 본 것이고 원화 기준 지수는 환율 변동분이 포함된 것”이라며 “두 지수의 차이가 크다는 건 최근 물가 상승이 환율 급등에서 비롯됐음을 의미한다”고 설명했다.

주목할 점은 지난 경제에 미치는 충격은 2020년보다 지금이 더 크다는 점이다. 지난 2020년 11월에는 유가가 배럴당 40달러대로 폭락한 것이 큰 영향을 끼쳤다. 당시 월평균 원/달러 환율은 1116.76원으로 낮은 편이었는데도, 두바이 원유 가격은 더 낮은 43.4달러/bbl이었다. 원유 가격을 원화로 환산해 단순 비교하면 2020년 11월에는 배럴당 두바이유 가격이 약 4만8000원이었는데, 지난달에는 두 배 수준인 9만4000원이었다.

앞으로 고환율이 장기화할 경우 수입물가도 불안정해지면서 경우 수입 의존도가 높은 중소기업을 중심으로 경영 환경이 어려워질 것으로 보인다. 김종화 금융통화위원회 위원은 지난 10일 기자간담회에서 “석유화학이나 식품 등 수입 의존도가 높은 기업들은 (환율 상승에 따라)굉장히 힘들어진다”며 “특히 환헤지에 대한 여력이 충분하지 않거나 수입재의 가격 상승분을 가격에 전가하기 어려운 중소기업은 굉장히 어려워진다”고 말했다.

더 나아가 기업들이 비용 상승분을 가격으로 전가하면서 소비자물가 상승으로 이어질 수 있다. 한은 관계자는 “수입물가 상승은 통상 1~3개월의 시차를 두고 소비자물가에 반영된다”며 “기업들이 경기 상황 등 여건을 봐서 가격을 책정하는 데다 할인 등도 영향을 주기 때문에 불확실한 점들이 있다”고 말했다. 한은은 최근 올해 소비자물가 상승률 전망치를 2.0%에서 2.1%로 0.1%포인트 상향 조정했다.

환율이 언제 안정될지는 여전히 미지수다. 최근 연이어 한미 금리 격차가 축소된 것은 긍정적이지만, 미국 통화정책의 불확실성은 더 커졌기 때문이다. 또한 최근 고환율의 주요 원인으로 꼽히는 국내 수급 불균형이 언제 해소되느냐도 관건이다. 외환 당국은 최근 개인과 기관의 해외 투자 확대가 환율 상승의 구조적 원인이 되고 있다고 보고 대책 마련에 부심하고 있다.