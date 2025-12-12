[울진군 제공]
[울진군 제공]

[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]경북 울진 왕피천의 하루가 다양한 색으로 물들어 가며 한해를 마무리할 준비를 하고 있다. 12일 울진군에 따르면 이곳은 같은 장소지만 시간과 시각에 따라 전혀 다른 풍경이 머무른다. 따라서 빛의 흐름을 따라 변해가는 왕피천의 정취가 사람들에게 깊은 감동을 전해 주고 있다.


kbj7653@heraldcorp.com