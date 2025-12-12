전재수·임종성·김규환 피의자 입건 출국금지 조치도…소환 일정 조율

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 ‘통일교 정치권 금품 지원 의혹’과 관련해 금품 수수자로 지목된 전재수 전 해양수산부 장관 등 여야 정치인 3명을 피의자로 입건하고 본격적인 수사에 나섰다.

12일 헤럴드경제 취재를 종합하면 경찰청 중대범죄수사과 내 설치된 특별전담수사팀은 전 전 장관과 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원 등 3명을 피의자로 입건했다. 이들에게는 정치자금법 위반 또는 뇌물수수 혐의 등이 적용된 것으로 파악됐다.

앞서 이번 의혹을 제기한 윤영호 전 통일교 세계본부장은 특검 조사 과정에서 여야 정치인 5명을 언급했다고 한다. 이날 입건된 전 전 장관 등 3명 외에도 나경원 국민의힘 의원, 정동영 통일부 장관이 5명에 포함됐다. 다만 경찰은 나 의원과 정 장관에 대해서는 별다른 혐의가 발견되지 않아 입건하지 않은 것으로 파악됐다.

전담수사팀은 전 전 장관과 임 전 의원, 김 전 의원 등 3명에 대해 출국금지 조치했다. 현재는 피의자 일부와 경찰 소환 일정을 조율하고 있는 것으로 파악됐다.

전담수사팀은 전날 서울구치소에 갇혀있는 윤 전 본부장을 찾아가 3시간가량 접견 조사하며 이번 금품수수 의혹 주장의 신빙성을 따져 물었다. 특히 금품의 대가성 여부에 따라 적용 혐의가 달라질 수 있는 만큼 특검 진술과 공판에서 증언 등을 자세히 확인한 것으로 알려졌다.

경찰은 조만간 수사 기록과 윤 전 본부장의 진술을 토대로 입건된 피의자들에 대한 강제수사에 나설 것으로 보인다.

한편 전담수사팀은 국민의힘이 통일교 의혹과 관련해 직무유기 혐의로 민중기 특검과 수사팀을 전날 고발한 사건을 서울경찰청에서 넘겨받아 수사에 착수했다고 밝혔다.