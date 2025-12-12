‘극장판 뽀로로 제작’ 오콘 우지희 대표 아동 영화 부정적 시선, 아이들 덕 극복 어른도 인정하는 작품·해외시장이 목표

“한 시간이나 깜깜한 극장에서 버텨준 아이들 덕분에 여기까지 왔죠.”

국민 애니메이션 ‘뽀롱뽀롱 뽀로로’(이하 뽀로로)가 세상에 나온 지 벌써 22년째이다. 노란 비행모자와 주황 고글을 쓴 꼬마 펭귄 ‘뽀로로’와 발랄한 펭귄 ‘패티’, 듬직한 꼬마 북극곰 ‘포비’, 노래를 좋아하는 벌새 ‘해리’, 발명왕 여우 ‘에디’, 그리고 다정한 요리 천재 비버 ‘루피’까지. 스무살이 훌쩍 넘은 ‘뽀롱뽀롱섬’ 친구들은 여전히 대한민국 어린이들의 둘도 없는 친구다. 또 그새 어엿한 청소년·성인이 된 ‘어른이’들에겐 변치 않는 추억으로 남아있다.

따뜻한 크리스마스 감성으로 가득 찬 뽀로로 극장판 신작이 연말 극장가를 두드린다. 제목은 ‘뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험’(이하 스위트캐슬 대모험). 뽀로로와 친구들이 위기에 빠진 디저트 왕국과 크리스마스를 구하기 위해 ‘산타의 토핑’이라는 특별한 마법 재료를 전달하는 중요한 임무를 맡게 되며 겪는 모험을 그렸다.

지난 2013년 공개된 ‘뽀로로 극장판 슈퍼썰매 대모험’ 이후 벌써 열 번째 극장판이다.

새 극장판 개봉을 앞두고 서울 송파구 모처에서 만난 우지희(사진) 오콘 대표는 “뽀로로를 사랑하는 아이들이 있어 지금까지 해올 수 있었다”며 웃었다. 그는 지난 2003년 처음 세상에 나온 뽀로로의 탄생을 함께했고, 10년이 넘는 시간 동안 꾸준히 극장판을 통해 관객들을 만나며 ‘뽀로로 엄마’란 별명으로 불린다.

‘어린아이들이 어떻게 극장에서 영화를 보냐’며 부정적이기만 했던 세간의 시선을 이겨내고 열 번째 극장판을 세상에 내놓기까지, 그를 버티게 해 준 것은 변치 않고 뽀로로를 찾아 준 ‘어린이 관객’들이었다.

“처음엔 아기들을 데리고 극장에 올 것이라 생각하는 사람이 없었어요. 3~4살짜리 아이들이 어떻게 극장에 앉아 긴 시간 영화를 보냐는 거죠. 저도 긴가민가했는데, 당시에 5살이던 제 아이가 한 시간이나 극장에 앉아 있는 걸 보고서는 확신이 들었어요. 그래서 지금까지 온 것 같아요. 아이들이 극장에서 보는 영화라는 새로운 문화를 만들었다고 자신해요.”

뽀로로와 함께해 온 여정이 순탄치만은 않았다. ‘뽀로로’ TV 판 1기와 2기 제작을 함께했던 오콘은 2011년 아이코닉스와 뽀로로 저작자 소송전 끝에 극장판 제작을 맡는 것으로 합의했다. 이후 매해 한 편의 극장판을 내며 순항하는 듯 보였던 뽀로로 극장판 제작은 코로나 팬데믹이라는 악재를 만나며 다시 위기에 빠졌다.

“매번 영화가 흥행에 실패할까봐 걱정이에요.” 다행히 엔데믹과 함께 개봉한 ‘뽀로로 극장판 슈퍼스타 대모험’이 흥행에 성공하면서, 10번째 극장판 개봉까지 이어질 수 있는 발판이 됐다. 우 대표는 “더 재미있는 것을 만들면 사람들이 좋아할 것이란 믿음이 제일 크다”면서 “좀 더 어려운 것, 새로운 이야기를 넣는 것에 주저 없이 도전하려고 노력 중”이라고 말했다.

매 극장판에서 뽀로로와 친구들은 눈요정 마을과 컴퓨터 왕국, 공룡섬과 보물섬 등 남극 마을이 아닌 또 다른 세계로 모험을 떠난다. 이번 ‘스위트캐슬 대모험’ 역시 디저트 왕국이란 새로운 세계로 관객들을 초대한다. 어린이들이 좋아하는 디저트를 주인공으로, 크리스마스 가족 영화를 만들고팠던 제작자의 바람을 녹여낸 세계다.

여기에는 지난 2004년 뽀로로 최초의 장편 애니메이션이자 VHS(가정용 비디오 테이프)로 출시돼 많은 사랑을 받았던 ‘크리스마스 대모험’을 추억하는 의미도 담겨 있다.

“관객들에게 새로운 것을 줘야 하니, 극장판은 늘 새로운 곳으로 가야 해요. 그래서 제작비도 많이 들죠.(웃음) 20년 전에 VHS로 ‘크리스마스 대모험’이 출시된 적이 있었는데요, 그 이후 첫 극장판이 나오기까지 10년간 뽀롱뽀롱섬을 떠난 모험은 그것이 유일했어요. 이번 극장판을 통해서 그 당시에 아이들이 오랫동안 좋아해 줬던 이야기를 기리고, 따뜻한 감성을 갖고 있는 선물 같은 애니메이션이 가족들에게 전달됐으면 좋겠다는 바람이에요.”

‘스위트캐슬 대모험’에서는 부쩍 과감해진 캐릭터 액션과 질감까지 선명하게 살려낸 애니메이션 기술이 유독 눈길을 끈다. 우 대표는 “아동용 애니메이션이라고 하면 교훈을 줘야 한다고 생각하는데, 그보다는 ‘재미있어야 한다’는 영화의 존재 의미를 먼저 달성해야 한다고 생각한다”고 밝혔다.

극장판이 선보이는 높은 기술력과 실감 나는 연출은 이 작품이 아동을 위한 영화이긴 하지만, 성인의 눈높이에도 맞아야 한다는 우 대표의 제작 철칙에서 비롯됐다. 웰메이드 극장판 애니메이션을 가지고 우 대표가 향한 곳은 바로 해외 시장이다.

“우리의 과제는 성인들에게 인정받는 것이에요. 저는 ‘뽀로로’가 미국, 유럽에서 인정받아 그 나라에서도 ‘우리 아이의 첫 영화’가 되길 바라요.” 손미정 기자