[헤럴드경제=임세준 기자] 정청래(오른쪽) 더불어민주당 대표가 12일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당-개혁진보4당 정치개혁 연석회의에서 발언 중 조국 조국혁신당 대표를 바라보고 있다.


