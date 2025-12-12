이민 38%, 범죄단속 43%…핵심 지지 기반에서도 지지율 하락

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 경제 정책에 대한 미국 유권자 지지율이 30%대 초반에 머물렀다는 최신 여론조사 결과가 나왔다. 이는 트럼프 행정부가 대대적으로 부과한 관세가 소비자 물가 상승으로 이어질 것이란 우려가 커지는 가운데 발표된 것으로, 내년 11월 치러질 중간선거를 앞두고 정부·여당에 대한 경고 신호로 해석되고 있다.

AP통신과 시카고대 여론연구센터(NORC)가 지난 4∼8일(현지시간) 미국 성인 1146명을 대상으로 실시해 11일 공개한 여론조사(오차범위 ±4.0%포인트)에 따르면, 트럼프 대통령의 경제 운용을 지지한다고 답한 비율은 31%로 집계됐다. 이는 같은 기관이 지난 3월 조사에서 기록한 40%에서 9%포인트 낮아진 수치다.

AP는 31%가 AP-NORC 공식 조사 기준으로 트럼프 1·2기 행정부 전체를 통틀어 경제 정책 지지율의 최저치라고 전했다. 공화당 지지층에서는 69%가 트럼프의 경제 정책을 긍정 평가했지만, 이 역시 3월의 78% 대비 하락했다.

경제와 함께, 트럼프 대통령이 작년 11월 대선 때 유권자들의 지지를 끌어낸 영역인 이민 및 범죄 단속에서도 지지율 하락세가 뚜렷했다.

이민 정책의 경우 이번 조사에서 응답자의 38%가 지지한다고 밝혀 지난 3월의 49%에서 10% 포인트 이상 하락했다.

범죄 단속의 경우도 수개월 전만 해도 과반의 지지를 받았으나 이번에 43%에 머물며 완연한 하락세를 보였다.

한편 이번 조사에서 트럼프 대통령의 국정 전반에 대한 지지율은 36%로 집계돼, 3월의 42%에서 6% 포인트 내려간 것으로 나타났다.