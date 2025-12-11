더불어민주당 마포구 시·구의원, 기자회견 통해 주장 15일 착공…마포구가 사업비 50%, 400억 부담해야 원인자부담 설치 제안 응하고 주민 숙원 풀어야

대장홍대선 착공식을 앞두고 11일 마포구 시·구의원과 시민들이 DMC환승역 설치비용을 서울시와 마포구가 공동으로 부담하는 방식으로 추진해야 한다고 주장했다.

대장홍대선 착공식을 앞두고 DMC환승역 설치와 관련해 마포구가 50% 재정을 부담하는 ‘원인자부담 설치 제안’이 지역 시·구의원들에 의해 제시됐다.

김기덕 서울시의원(더불어민주당, 마포4)과 더불어민주당 마포구의원, 주민들은 11일 오후 2시 서울시의회 기자회견장에서 긴급 기자회견을 열고 이같은 내용을 제안했다. 제안의 핵심은 DMC환승역 설치 비용 800억원을 서울시와 마포구가 절반씩 부담하자는 것.

또한 시공사인 현대 측에서 주장하는 사업타당성 수요분석(B/C) 부족은 내년부터 진행될 상암복합쇼핑몰 착공, 성산시영아파트 5000세대 재건축, 수색 역세권개발 등 미래예측수요가 전혀 반영되지 않았다는 주장이다.

이날 기자회견에서 김 의원은 “대장홍대선은 서울시에서 지난 2013년 7월 24일 서울시 도시철도 10개년 계획에 따라 홍대-성산-상암-가양-화곡을 연결하는 12km의 서부지하철 후보노선 선정으로 시작된 사업”이라고 설명했다.

이후 2016년 부천원종까지 연장하는 서부광역철도로 변경했으며, 최근에는 부천대장까지 20km로 정거장 12개, 총 사업비 2조가 넘는 국가시행 민자사업으로 확대하면서 2024년 6월에 실시협약을 체결하고 2025년 9월 실시설계 승인으로, 이번 달 15일 대장홍대선 착공식이 계획돼 있다.

김 의원이 이 노선을 최초 제안할 당시나 2019년 서울시가 ‘홍대입구-성산-DMC환승역-상암-덕은-가양-화곡’으로 국토부에 건의해 추진했지만, 최근 DMC환승역이 빠진 상태에서 착공식이 진행되고 있다.

김 의원은 “DMC환승역이 빠진 대장홍대선은 앙꼬 없는 찐빵”이라며, 지역 주민은 물론 마포, 서대문, 은평구민은 대장홍대선 무용론을 제기하고 있는 실정이라고 사안의 중대성을 언급했다.

또한 “DMC 환승역은 대장홍대선의 노선 중 핵심 역이며, 경의중앙선, 6호선 DMC역, 공항선 등을 환승해야 하는 구심점의 역사”라면서 “현대 측에서 B/C 부족이라고 언급하지만, 조만간 개발될 상암복합쇼핑몰, 성산시영아파트 5000세대 재건축 및 수색 역세권개발 등 미래예측 수요가 전혀 반영이 안 된 경제성 조사”라고 지적했다. 이어 “이는 사업자 측이 사업예산을 절감하려는 저의로 밖에 보여지지 않는다”며 의구심을 표했다.

이에 더불어민주당 마포구 시·구의원들은 마포구도 대장홍대선 DMC환승역 설치를 위해 노력하고 있다는 점을 들어 “지자체 원인자 부담으로라도 설치해 후회 없는 노선으로 태어나길 강력히 촉구한다”며 세부내용을 공개했다. 구체적으로는 “DMC 환승역 설치 사업비가 800여억원이 소요되는 데 원인자 부담으로 추진할 경우 지자체 재정분담원칙 규정에 따라 서울시가 400억원(50%), 마포구가 400억원(50%)을 부담하는 방안이 있다”고 제시했다.

이들은 “지난 2024년 8월 서울시장을 상대로 제안한 시정질문 당시 서울시장은 답변을 통해 타당성을 인정하고, DMC 환승역은 충분히 설치할 수 있는 여건이 됨을 확인했다”고 덧붙였다.

또한 “당시 오세훈 시장은 긍정적으로 부담의사를 밝힌 바 있으며, 최근 대장홍대선 담당 부서와 현대 측, 지역 시·구의원 면담에서도 유효하다고 확인했기에 이제 마포구가 답을 내려야 할 시점”이라고 덧붙였다.

특히 “마포구가 국토부(기재부)와 현대 측에 사업자 부담으로 설치할 것을 요구하고 있으나, 현실을 감안할 때 어려움에 봉착해 있다”며 “다행히 서울시가 그 필요성을 인정하고 해결책을 찾아보겠다는 뜻을 밝힌 만큼, 재정 여건이 열악한 마포구도 구민을 위해 재정분담원칙 규정에 따라 50%인 400억원을 부담해 DMC 환승역 설치를 통한 주민의 숙원을 해결해줄 것”을 촉구했다.

이날 마포구 더불어민주당 시·구의원 일동은 “대장홍대선 착공을 앞두고, 마포구청장의 의지로 지자체에서 원인자 부담으로라도 DMC 환승역 설치가 확정돼 서부 지하철 시대가 열리길 고대한다”며 “지난 15년간 애타게 기다려온 주민들에게 큰 희망이 되어주기를 기대한다”고 마포구청장의 적극 행정을 촉구했다.