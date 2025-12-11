아산·청주 주요 단지 신고가 행진… 철도 교통망·산단 인접 효과에 수요 집중

2030세대 교통 편의·직주근접 선호 두드러져… 신설역 예정 단지에도 높은 관심

교통망과 일자리 인프라가 우수한 단지가 인기를 끌고 있다. 최근 젊은 직장인 등 2030세대를 중심으로 교통 편의와 직주근접 입지 선호도가 높아지면서 이들 단지의 매매가 역시 가파르게 오르고 있는 양상이다.

실제 국토교통부 실거래가 자료를 보면, 충남 아산시 일원 ‘신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지’ 전용면적 84㎡는 올해 12월 7억3,300만원에 거래돼 최근 1년 간 단지 내 해당면적 최고가를 기록했다. 2월 매매가 대비 5,300만원이 상승한 금액이다. 단지는 수도권 지하철 1호선 탕정역이 도보권으로 서울, 용산, 수원 등 수도권 지역으로의 이동이 편리한 데다, 아산디스플레이시티 일반산업단지, 탕정 일반산업단지 등도 가까워 직주근접성이 우수하다.

충북 청주시 흥덕구 일원 청주테크노폴리스 산단 내 주거단지인 ‘청주테크노폴리스신영지웰푸르지오’ 동일 면적도 같은 기간 6억2,000만원에 거래돼 신고가를 경신했다. 2월 매매가(5억500만원) 대비 무려 1억1,500만원이 올랐다. 단지는 인근에 수도권 전철 1호선 천안역~청주공항을 연결하는 북청주역 신설이 예정돼 있어, 높아진 미래가치 기대감이 매매가에 선반영됐다는 분석이다.

이와 관련해 젊은 세대를 중심으로 교통 편의성과 직주근접 수요가 높아지고 있다는 점이 언급된다. 희림종합건축사사무소·알투코리아부동산투자자문·한국갤럽조사연구소가 발표한 2025 부동산 트렌드 자료를 보면, 주택 선택 시 고려하는 입지 요인으로 ‘교통 편리성(64%)’이 1위를 차지했으며, ‘직주근접성(45%)’ 역시 높은 응답률을 기록했다.

특히 연령대가 낮을수록 교통 편리성과 직주근접성을 선호하는 것으로 나타나 주목된다. 20대와 30대 모두 교통 편리성을 1위로 꼽았으며, 직주근접성은 20대에서 2위, 30대에서 3위를 차지하는 등 높은 선호도를 보였다.

한 업계 관계자는 “젊은 세대를 중심으로 개인 시간을 확보해 삶의 질을 높이려는 트렌드가 확산되면서 편리한 교통망과 가까운 직장에 대한 선호도가 높아지고 있다“며 “특히 철도역과 산업단지 주변은 풍부한 유동인구 덕에 상업·편의 시설 등도 잘 조성돼 지역의 전반적인 생활 인프라 수준을 끌어올리는 효과가 있어 부동산 시장에서 인기가 높다”고 말했다.

이러한 가운데, 산단과 가까운 입지에 신설역 개통 호재까지 갖춘 신축 아파트가 공급 중에 있어 눈길을 끈다. HDC현대산업개발은 충청남도 천안시 서북구 부대동 일원에서 ‘천안 아이파크 시티 2단지’를 분양 중이다. 단지는 지하 2층~지상 최고 34층, 11개 동, 전용면적 84~118㎡ 총 1,222세대 규모로 조성된다.

단지는 신설 예정된 수도권 전철 1호선 부성역(가칭)이 가까운 역세권 입지로 역을 편리하게 이용할 수 있다. 이를 통해 서울역, 용산, 수원 등 수도권 주요 지역으로의 이동도 더욱 편리해질 전망이다. 또한 GTX-C노선 연장 계획이 검토 중인 천안역도 단지와 가깝다.

또한 직주근접 여건도 우수해 주거 배후수요도 풍부할 것으로 기대된다. 단지는 삼성SDI(천안사업장), 천안일반산업단지, 아산스마트밸리 일반산업단지, 백석농공단지, 천안유통단지, 천안마정기계 일반산업단지 등 다양한 산단으로의 출퇴근이 쉽다.

교육 여건과 생활 인프라도 우수하다. 단지 서측으로 유치원과 초등학교가 신설 계획이며, 오성고 도보통학이 가능하다. 두정동 학원가도 단지 반경 2km 내에 있어 수월하게 오갈 수 있다. 이마트(천안서북점), 롯데마트(성성점), 코스트코(천안점), 신세계백화점(천안아산점) 등 생활편의·쇼핑 시설과 호수공원 인근 상권, 단국대학교 병원 이용도 용이하다.

쾌적한 주거 환경도 강점이다. 단지는 성성호수공원이 가까우며, 호수공원 내엔 잔디마당과 숲 놀이터, 성성 물빛 누리교 등 잘 조성된 자연친화적 공간과 편의시설이 마련돼 있어 자연 속 여가 생활을 누릴 수 있을 것으로 예상된다. 아울러 단지는 성성호수공원을 영구 조망(일부 세대)할 수 있어, 높은 희소가치를 기반으로 향후 가치 상승이 기대된다.

대형건설사 브랜드 프리미엄에 걸맞은 상품성도 주목할 부분이다. 단지는 전 가구 남향 위주로 배치돼 채광과 통풍을 극대화했으며, 단지 외관에는 커튼월 입면 특화 설계가 도입될 예정으로 고급스러움이 한층 더해질 전망이다. 또한 휘트니스센터, G.X룸, 스크린골프, 작은도서관, 게스트하우스 등 다양한 커뮤니티 시설도 마련될 예정이다.

한편 ‘천안 아이파크 시티 2단지’의 견본주택은 충남 아산시 배방읍 장재리 일원에 마련돼 있다.