- 제3연륙교 개통으로 영종·청라 생활권 통합 본격화 기대…영종 신규분양 단지에 관심

- 49층 오션뷰·대규모 커뮤니티 갖춘 영종 RC4-1, 2BL 올해 12월 분양…1,009세대로 조성

최근 송도 아파트 시장에서 신고가가 속출하는 가운데, ‘디에트르’ 브랜드의 존재감이 뚜렷하게 확인되고 있다. ‘송도국제도시 디에트르 시그니처뷰’ 전용 114㎡가 지난달 14억7000만원에 거래되며 신고가를 새로 썼고, 전용 84㎡ 역시 12억원 돌파를 앞둘 정도로 상승 속도가 빠르다. 전문가들은 “이러한 양상은 서울 전역 및 경기 주요지역이 토지거래허가구역 및 규제지역으로 묶이면서, 송도 선호단지로 수요가 이동하며 일종의 ‘갭메우기’ 현상이 나타난 것”이라고 분석한다.

이 가운데 ‘송도 디에트르 시그니처뷰’는 바로 옆으로 위치한 단지들과도 거래가격에서 우위를 보이며, 브랜드 경쟁력을 입증하고 있다. 인접한 3개 단지 가운데 ‘디에트르’의 준공시기가 가장 오래되었음에도, 12월 10일 기준 최신 실거래가와 네이버부동산 호가 모두에서 가장 높은 수준을 유지하고 있다. ‘디에트르 송도 시그니처뷰’ 전용 84㎡는 지난달 11.9억원에 거래되었고, 네이버 부동산 호가 역시 평균 12.3억원으로 3개 단지 중 가장 높은 호가를 형성하고 있다.

우수한 입지와 설계를 기반으로 송도에서 ‘디에트르’ 브랜드 프리미엄이 확인되면서, 제3연륙교 개통을 앞둔 영종국제도시에서도 ‘디에트르 라 메르 Ⅰ’의 대장 단지 형성 가능성이 거론되고 있다. 송도가 국제도시 기반을 바탕으로 고급 주거지로 성장했듯, 영종 역시 제3연륙교 개통, 글로벌 학군 조성, 산업·생활 인프라 확장 등 핵심 성장 동력이 가시화된 상태다.

업계에서는 “송도 및 청라 대비 저평가 구간이 남아 있는 영종은 향후 가격 수렴을 위한 키 맞추기 흐름이 더 빠르게 나타날 가능성이 있다”며 “그중에서도 브랜드 파워·입지·상품성을 갖춘 디에트르 라메르Ⅰ은 지역의 프리미엄 단지로 자리잡을 잠재력이 높다”고 입을 모은다.

‘디에트르 라메르 Ⅰ’은 제3연륙교 진입부와 직선거리 약 1.5km 내에 위치해 개통 수혜가 직접적으로 반영되는 곳이다. 단지에서 대교 진입부까지는 차량 약 2분, 단지에서 교량을 건너 남청라 입체교차로까지는 약 7분대 이동이 가능할 것으로 전망된다. 교량 개통 시 청라 커넬웨이, 스타필드 청라, 코스트코 등 대규모 쇼핑·문화시설로의 접근성이 개선되어 주거 편의성이 크게 향상될 것으로 보인다.

단지는 영종 중산동 중심상업지와 인접해 마트·카페·음식점·병원 등이 밀집한 완성도 높은 도보권 생활 인프라를 누릴 수 있다. 특히 최근 수년간 영종 내부 생활 여건이 지속적으로 개선되어왔다는 점에서 ‘디에트르 라메르 Ⅰ’ 입주시기에는 보다 완벽한 주거환경을 누릴 수 있을 전망이다. 중산동 중심상권에는 영종 최대 학원가가 위치해 자녀교육 여건도 훌륭하다. 이에 더해 연륙교 개통 후에는 청라 학원가 이용 접근성도 높아져 더욱 우수한 교육환경을 갖추게 된다.

영종에는 전국 단위 자사고인 인천하늘고와 국제계열 공립 특목고 인천국제고가 위치해 초·중·고부터 특목·자사고까지 단일 생활권 내 명문 학군 체계를 갖추고 있다. 인천하늘고는 지역인재 전형을 운영 중에 있어, 영종지역 거주 시 입학에 이점을 갖는다. 이에 더해 2028년 영종에 개교 예정인 위컴애비 국제학교까지 더해지면 영종은 수도권 서부권에서 보기 드문 글로벌 교육환경을 형성하게 된다.

단지 도보권에는 중산초·중·고, 인천달빛초(26년 3월 예정)가 위치한다. 특히 단지 인근에 위치한 중산중학교의 경우 우수한 면학 분위기가 조성되어 있어 학부모의 높은 선호도를 자랑한다. 부동산플랫폼 ‘리치고’에 따르면, 해당 학교의 특목고 및 자사고 진학률은 17.6%로 매우 높은 수준의 명문고 진학률을 보인다.

최고 49층, 총 1,009세대 규모로 들어서는 ‘디에트르 라메르 Ⅰ’은 전용 84·104·113㎡ 중대형 위주 평면으로 구성된다. 일부세대에서 오션뷰 조망이 가능하며, 조망 및 채광의 극대화를 위해 거실뿐만 아니라 발코니 일부와 알파룸(A타입 기준)에도 통창 및 유리난간 설계를 적용했다. 또한 ‘디에트르’ 브랜드의 대표 특장점인 ‘광폭거실’ 설계와 여유로운 서비스 면적을 확보했고, 2.35m 천정고 설계로 세대 내부 공간감을 한층 강화했다.

단지 설계 역시 프리미엄 단지로서의 경쟁력이 돋보인다. 영종도 내에서도 최대 수준인 세대당 약 1.9대의 넉넉한 주차공간을 확보해 입주민 편의성을 높였다. 전기차 충전소에는 화재 방지 시스템을 적용하는 등 최신 안전 설비도 도입했다. 사우나, 유아풀과 온수풀까지 갖춘 3레인 실내수영장, 스크린골프 3실 포함 골프라운지 등 다양한 커뮤니티시설과 석가산, 물놀이터 등이 예정된 단지 조경 역시 눈에 띈다. 단지 외관에는 ‘커튼월룩’ 설계 적용 및 다양한 간접조명 설치로 고급스러움을 한층 끌어올렸다.

한편 분양을 앞둔 ‘디에트르 라 메르 Ⅰ’은 2029년 10월 입주 예정으로, 분양 시 계약금만으로 약 4년간 안정적으로 개발이익을 확보할 수 있다는 점에서 실수요자와 투자수요 모두에게 매력적인 단지로 평가받는다. 대방건설이 시공하는 ‘디에트르 라 메르 Ⅰ’ 견본주택은 인천 서구 청라동 일원에 12월 중 마련될 예정이다.