[헤럴드경제 = 서병기선임기자]피프티피프티가 팬들과 따뜻한 연말을 함께했다.

걸그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 데뷔 후 첫 단독 팬미팅 ‘Welcome to Tweny Party(웰컴 투 트웨니 파티)’로 팬들과 특별한 추억을 쌓았다.

피프티피프티는 지난 5일과 6일 양일간 서울 예스24 원더로크홀에서 2회차 공연으로 팬미팅을 진행, 다양한 무대는 물론 이번 팬미팅만을 위해 준비한 특별한 코너들로 시간을 꽉 채웠다.

피프티피프티는 팬들이 궁금해 했을 활동 비하인드 에피소드와 멤버들에 대한 사소한 토크들을 나누는 코너는 물론 다양한 미니 게임이 진행된 ‘피프티 오락실’로 즐거움을 더했다.

특히 피프티피프티는 스페셜한 댄스 커버 메들리를 선보여 팬들의 뜨거운 반응이 이어졌다. 공연 첫 날에는 레드벨벳의 ‘러시안 룰렛’, 르세라핌의 ‘SPAGHETTI(스파게티)’, 블랙핑크의 ‘Pink Venom(핑크 베놈)까지 걸그룹 댄스 메들리를 공개했다.

이어 둘째 날 공연에서는 TXT의 ‘어느 날 머리에서 뿔이 자랐다’, 엔하이픈의 ‘Bite Me(바이트 미)’, 엑소 ‘으르렁’을 완벽하게 소화하는 등 첫 날과는 또 다른 매력의 보이그룹 댄스 커버 메들리로 많은 화제를 모았다.

여기에 더해 피프티피프티는 올해 역주행 돌풍을 일으킨 ‘Pookie(푸키)’와 ‘Gravity(그래비티)’, 그리고 신곡 무대들과 지난해 발매했던 겨울 시즌송을 각 회차마다 다르게 무대를 꾸며 현장을 찾은 팬들의 열띤 호응이 이어졌다.

끝으로 피프티피프티는 “무대를 하는 이유도, 더 좋은 사람이 되고 싶은 이유도 트웨니 덕분이라는 것을 다시 한번 느꼈다”며 팬들에게 진심 어린 고마움을 전했고, “오늘 함께한 시간이 앞으로 더 달릴 수 있는 원동력이 될 것 같다”고 가슴 벅찬 소감을 전했다.

데뷔 후 첫 단독 팬미팅을 성공적으로 마친 피프티피프티는 계속해서 다양한 콘텐츠로 팬들과 만날 예정이다.