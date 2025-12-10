투자 판단에 필요한 데이터를 한 화면에서 맞춤형 투자 지표 제공 강화

[헤럴드경제=경예은 기자] 빗썸이 기존 ‘시장 동향’ 서비스를 개편해 가상자산 투자 관련 데이터를 보다 쉽게 확인할 수 있는 추천·동향 서비스를 새롭게 선보였다고 10일 밝혔다.

이번 개편은 투자 판단에 필요한 핵심 시장 정보와 데이터를 한 화면에서 간편하게 확인할 수 있도록 접근성과 사용자 편의성 강화에 초점을 맞췄다.

새로 구성된 ‘추천’ 섹션은 다양한 데이터 지표를 기반으로 종목별 거래 트렌드와 테마별 흐름을 보여준다. 여기에는 ▷이용자 관심도를 데이터화한 ‘인기검색’ ▷가격 변동과 거래 규모를 보여주는 ‘실시간 순위’ ▷개인 순위와 투자 성향을 확인할 수 있는 ‘마이(MY) 랭킹’ 등이 포함돼 있다.

시장 흐름을 종합적으로 확인할 수 있는 ‘동향’ 서비스도 전반적으로 정비됐다. 주요 마켓 뉴스, 글로벌 시세차이, AI 기반 일일시황 등 이용자가 시장 상황을 이해하는 데 참고할 수 있는 주요 정보를 한 곳에 모아 제공한다. 또 복잡한 데이터를 요약·정리해 이용자가 주요 이슈를 빠르게 파악할 수 있도록 구성했다.

빗썸 관계자는 “시장의 다양한 정보를 쉽게 확인하고 참고할 수 있는 환경을 제공하여 이용자 편의를 높이고자 했다”며 “앞으로도 보다 신뢰도 높은 정보 제공을 위해 서비스를 지속 개선해 나가겠다”고 밝혔다.