[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 9일 오후 노원문화의거리 야외무대에서 열린 ‘2025년 문화의거리 간판개선사업’의 준공식에 참석해 준공을 축하하며 관계자들에게 감사 인사를 전했다.

노원문화의거리 간판개선사업은 지역 상권의 경쟁력을 높이고 쾌적한 보행환경을 조성하기 위해 추진된 사업으로 2024년 남북측(개선문~노원역2번출구, 124m 구간)에 이어, 2025년에는 동서측(공대생맥주~풍미연, 178m 구간)구간을 정비했다.

구는 이번 사업을 통해 ▲총142개 업소의 노후 간판 교체 ▲건물 입면 환경정비 ▲불법 광고물 등의 성과를 거두었다.

이날 준공식 행사에서는 오승록 노원구청장을 비롯해, 국회의원, 간판개선주민위원회, 간판개선 업소주, 지역 주민 등 150여 명이 참석한 가운데 ▲개회 ▲인사말씀 ▲세레모니 ▲기념촬영 ▲사업구역 라운딩 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “노원문화의거리 간판개선 사업에 힘써주신 분들께 감사드린다“며, ”노원의 품격을 높이고 지역 상권을 활성화할 수 있는 쾌적한 환경 조성을 위해 다양한 정책과 지원을 이어가겠다”고 말했다.