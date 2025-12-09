이상일 시장, “센터가 중독관리 기관의 선도적인 모델로 자리 잡도록 시도 적극 지원하겠다”

[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인특례시(시장 이상일)는 9일 처인구 모현읍 독점로에 ‘용인시 중독관리 통합지원센터’를 개소 했다고 밝혔다.

모현읍행정복지센터 1층에서 진행된 개소식에는 이상일 시장, 시의원, 경찰·소방·교육지원청·청소년미래재단·경기도마약센터 등 유관기관 관계자, 시의원, 시민 등 60여 명이 참석했다.

이상일 시장은 기념사에서 “이음병원과 함께 하게된 중독관리통합지원센터의 개관을 축하한다”며 “앞으로 운영 인력도 점차 늘리고 실효성 있는 중독관리 체계를 마련해 중독관리센터의 선도적인 모델로 자리 잡을 수 있도록 시도 적극 응원하고 지원하겠다”고 말했다.

이 시장은 “도움이 필요한 시민들이 중독의 그늘에서 벗어나 새로운 삶의 희망을 갖고 나아갈 수 있도록 시가 함께 힘을 보태겠다”고 했다.

그동안 용인시는 중독 관리 전문 지원기관이 없어 설치 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 시는 중독 문제의 조기 발견과 체계적 지원을 위한 전담 플랫폼 구축을 검토해 왔으며, 2025년 보건복지부 국고보조금을 확보한 뒤 민간위탁 절차와 시설 개선 등을 거쳐 이번 센터를 개소했다.

센터는 모현읍 독점로에 위치한 옛 모현보건지소 건물(291.8㎡)을 리모델링해 조성됐으며, 운영은 정신의료기관인 이음병원이 맡았다.

센터는 알코올, 약물, 도박, 인터넷·스마트폰 등 다양한 중독 문제를 전문적으로 예방·관리·지원하는 지역 거점기관으로, 예방 교육-맞춤형 상담-의료기관 치료 연계-재활·회복 프로그램 지원 등 전 과정을 아우르는 통합 서비스를 제공한다.

이 시장은 테이프 커팅식 이후 참석자들과 함께 시설을 둘러보며 센터 운영 관계자들을 격려했다.