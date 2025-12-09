[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도와 차세대융합기술연구원(이하 융기원)은 9일 융기원 컨퍼런스룸에서 ‘2025년 융합기술 데모데이’를 개최하고, ‘청년 융합기술 창업지원’ 사업을 마무리했다.

이번 데모데이는 청년 창업팀들이 지난 1년간 개발한 기술과 아이디어를 공유하고, 시제품 전시와 기업설명활동(IR 피칭), 전문가 심사를 통해 우수팀을 선정하는 성과 공유의 장으로 마련됐다. 행사장에서는 참여 기업 간 네트워킹과 투자 유치 논의도 함께 진행됐다.

올해 사업에는 12.5대 1의 경쟁률을 뚫고 선발된 19개 청년 창업팀이 참여했으며, 경기도는 이들을 대상으로 사업화 지원금, 전문가 멘토링, 액셀러레이팅 프로그램, 창업 공간 제공 등 맞춤형 지원을 통해 기술 고도화와 사업화를 적극 지원했다.

기업설명활동(IR 피칭)에는 ▷㈜베큐멕스(반도체 장비용 고신뢰성 부품 및 소재 검증 솔루션) ▷㈜딥페이스(AI 기반 이미지 자동 생성·가공 스마트툴) ▷주식회사 반조(손가락 절단 환자용 기능성 의수 개발) ▷그레이트웨이브(웹툰 공동 창작 플랫폼) ▷주식회사 엑시스트(비접촉 생체데이터 인식 기술 기반 AI 멘탈 에이전트) 등 5개 창업팀이 참여해 기술 경쟁력과 사업화 전략, 시장 진출 계획을 발표했다.

심사 결과 ㈜베큐멕스가 최우수상, 주식회사 반조가 우수상을 수상했다. 최우수상을 수상한 ㈜베큐멕스의 김양호대표는 “이번 데모데이는 기술 경쟁력을 점검하고, 투자 유치 가능성을 모색하는 의미 있는 기회였다”며 “향후 서비스 고도화와 사업 확장에 더욱 집중하겠다”고 소감을 밝혔다.

현장에는 참여 기업과 도내 대학 창업팀이 운영하는 전시 부스도 마련됐다. ▷㈜베큐멕스 ▷패라플라 주식회사 ▷주식회사 반조 ▷그레이트웨이브 등 창업기업 4개 사와▷아주대학교 2개 팀(보이지벤처스, 브링) ▷경희대학교 2개 팀(초몰기, 손수드림) ▷융기원 소속 2개 조직(메이커 스페이스, 미래 모빌리티센터) 등이 참여해 다양한 기술과 시제품을 선보였다. 방문객들은 현장에서 직접 기술을 체험하고, 적용 가능성과 시장 확장성에 대한 설명을 들으며 활발한 의견을 나눴다.

박노극 경기도 미래성장산업국장은 “이번 데모데이는 청년 창업팀의 기술성과를 확인하는 의미 있는 자리”라며 “우수 기술이 실질적인 사업 성과로 연결될 수 있도록 후속 지원을 이어가겠다”고 강조했다.