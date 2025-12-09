[헤럴드경제=문영규 기자] 배우 조진웅이 소년범 의혹을 인정하며 은퇴를 선언한 가운데 주진우 국민의힘 의원이 지금이었다면 더 강한 처벌을 받았을 것이라며 ‘중대 범죄’로 판단했다.

주진우 의원은 9일 채널A 방송 라디오쇼 ‘정치시그널’에 출연해 조진웅에 대한 일각의 동정론을 경계하며 “당시는 1990년대였고 성범죄나 강도 범죄에 대해 굉장히 엄격하지 않았다”면서 “너무 쉽게 넘어갔고 죗값을 과연 제대로 치렀겠느냐는 문제가 있다”고 말했다.

주 의원은 “당시 소년범으로 처리된 것도 놀라울 정도로 특혜”라며 “이 정도 범죄를 지금 소년범이 저지른다면 징역 5년 이상이 나올 것”으로 예상했다.

그러면서 “만약에 성인이 범죄 저질렀다고 하면 15년 이상 나오는 중대 범죄”라며 “그 당시에 죗값을 치렀다는 논리가 성립하지 않는다”고 지적했다.

소년 시절 저지른 범죄를 공개할 경우 많은 비행 청소년들의 날개를 꺾어버릴 수 있다는 일각의 지적을 반박한 그는 최초 이 사안을 보도한 언론사 기자를 고발한 것과 관련해서도 비판했다.

주 의원은 “언론의 자유와 충돌되는 부분이며 처벌이 안 될 것”이라고 예상하며 “한 배우의 사생활이 아니라 타의 모범이 되는 것처럼 계속 TV에도 나오셨던 분이 알고보니 우리 사회에서 가장 문제가 되는 집단 강도, 강간에 연루가 돼 있다고 하면 그것은 알리려는 공익성이 굉장히 큰 것”이라고 봤다.

또한 “집단으로 강도, 강간했다는 혐의로 당시 기사가 나왔고 경찰발이기 때문에 사실상 팩트로 보인다”며 “피해 여성 6명에 대해 강도, 강간을 했다는 내용이 나왔다. 피해자 관점에선 계속 TV에 조진웅 씨가 나오면 불편했을 것”이라고 말했다.

그러면서 “피해자들은 범죄자가 조진웅인줄 몰랐을 것”이라며 “피해자들이 버젓이 있는데 피해자들의 인권과 보호보다 조진웅 씨의 사적 이익이 앞설 수는 없다”고 봤다.

그는 소설 ‘레미제라블’의 장발장과 자베르에 비유되고 있다는 사회자의 말에 “(조진웅)본인도 (장발장 비유를)바라지 않을 것”이라고 했다.

앞서 지난 5일 디스패치는 조진웅이 고등학교 시절 중범죄로 소년보호처분을 받아 소년원에 송치됐다고 보도했다.

조진웅의 소속사 사람엔터테인먼트는 “미성년 시절 잘못한 행동이 있었음을 확인했으며, 성인이 된 이후에도 미흡한 판단으로 심려를 끼친 순간이 있었다”고 인정했다. 다만 “성폭행 관련 행위와는 무관하다”고 선을 그었다.

비판 여론이 확산하자 조진웅은 지난 6일 은퇴를 선언했다. 그는 “모든 질책을 겸허히 수용하고, 오늘부로 활동을 중단하겠다. 이것이 제가 져야 할 마땅한 책임이자 도리라 생각한다”고 밝혔다.