9일 해운대 어진샘노인종합복지관 등 3곳 개소

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 9일 해운대구 어진샘노인종합복지관에서 ‘디지털 복지관 개소식’을 열고 본격적인 운영에 들어간다고 밝혔다. 이날 개소식에는 박형준 시장을 비롯해 (재)부산테크노파크, (재)부산정보산업진흥원, 노인복지관 관계자 및 어르신 등 120여 명이 참석했다.

디지털복지관 사업은 과학기술정보통신부 ‘스마트빌리지 보급 및 확산 사업’의 일환으로 어르신들의 인지·신체 기능 약화를 예방하고 디지털 기반 건강관리서비스를 제공하기 위해 추진하고 있다. 이번에 개소하는 디지털 복지관은 ▷해운대구 어진샘노인종합복지관 ▷사하구 신장림사랑채노인복지관 ▷영도구 노인복지관 3곳이다.

이날 개소한 디지털복지관은 ▷상·하체 근력 및 유산소 강화 체력 단련(피트니스) 기기 등 신체 재활 서비스 ▷가상 현실(VR) 기반 인지 훈련 및 기억력·집중력 강화 프로그램 등 인지 재활 서비스 ▷인공 지능(AI) 기반 비접촉 생체정보 측정 기기 등 건강 측정 서비스 ▷무인단발기(키오스크) 운영 등 이용 편의 서비스 등 모두 10종의 어르신 맞춤형 디지털 건강관리(헬스케어) 장비 및 서비스를 제공한다.

아울러 시는 관내 11개 노인복지관에도 디지털 건강관리 기기 1종씩을 추가로 보급해 지역 전반의 디지털 기반 건강관리 환경을 확충했다.

시는 이번 디지털 복지관 사업을 시작으로 2026년부터 ▷에이지 테크 실증거점 조성 ▷지역 밀착형 건강돌봄 플랫폼 보급 ▷스마트 요양원 ▷스마트 경로당 등 에이지 테크 기반 고령 친화 디지털 복지 사업을 단계적으로 확대할 계획이다.

박형준 시장은 이날 개관식에서 “디지털 복지관은 어르신들이 디지털 기술을 통해 더 건강하고 활기찬 삶을 누릴 수 있도록 돕는 중요한 기반이다”며 “우리시가 선도하는 디지털 기반 노인 복지가 전국적인 모델로 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.