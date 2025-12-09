- 특성화고·마이스터고 학생 2173팀 참가…산업현장 문제 해결의 장으로 - 산업현장의 문제를 해결한 아이디어 60팀 수상, 기술이전 21건 체결

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처(처장 김용선)는 교육부(장관 최교진), 중소벤처기업부(장관 한성숙, 이하 중기부)와 함께 9일 더 플라자 호텔 서울(서울시 중구)에서 ‘제15기 지식재산(IP) 마이스터 프로그램 수료 및 시상식’을 개최한다.

이번 행사는 ‘제15기 지식재산(IP) 마이스터 프로그램’에서 우수한 성과를 거둔 학생들을 시상하고 격려키 위해 마련했다.

올해 15회째인 ‘지식재산(IP) 마이스터 프로그램’은 직업계고(특성화고·마이스터고) 학생들이 산업현장의 문제를 창의적인 아이디어로 해결할 수 있도록 지원하는 산학협력형 교육 프로그램으로, 지식재산처·교육부·중기부가 함께 운영하고 있다.

산업현장의 문제 해결을 위한 과제 제출에 33개 기업에서 참여하였으며, 직업계고 학생들의 높은 관심 속에 전년대비 71% 증가한 2173개 팀이 아이디어를 제출했다. 이 중 60팀이 선발되어 6개월에 걸쳐 지식재산 소양교육, 전문가 컨설팅, 시제품 제작 등의 교육과정을 이수했으며, 발표 심사를 통해 상격을 결정했다.

최고상인 교육부장관상은 ▷‘ECO 치실’을 제안한 이유찬·홍준기·이유진 팀(정선정보공업고)과 ▷‘유성기어를 이용한 다중러너 소형 수력발전기’를 제안한 최진규·전은지팀(수원하이텍고)이 수상한다.

중소벤처기업부장관상은 ▷안동일·박윤찬·유다현 팀(수원하이텍고), ▷정민지·김예은·강예원 팀(안양문화고), ▷윤은별·임유주 팀(인천금융고)이, 지식재산처장상은 ▷백동민·강태현 팀(경북기계공업고), ▷서지훈·김재원·김재우 팀(금오공업고), ▷이시율·장선재·소준섭 팀(전북기계공업고)이 각각 수상한다.

이번 프로그램에 참여한 60팀의 아이디어는 모두 특허 출원되었고, 그중 21건은 산업현장에서 실제로 활용될 예정인데, 아이디어를 제공한 학생들은 해당 기업으로부터 기술이전료를 장학금 형태로 받게 된다.

교육부장관상을 수상한 이유찬·홍준기·이유진 학생은 “일상의 불편함을 직접 해결할 수 있는 소중한 기회를 얻었으며, 아이디어를 도출하는 과정에서 협력하는 방법을 배운 값진 경험이었다”며, “IP 마이스터 프로그램을 더 많은 학생들이 경험했으면 좋겠다”고 소감을 전했다.

지식재산처 김정균 지식재산정책국장은 “지식재산처는 ‘지식재산(IP) 마이스터 프로그램’을 통해 문제해결력과 지식재산 창출 역량을 갖춘 미래인재를 양성해 왔다”며 “앞으로도 학생들이 산업계가 요구하는 ‘진짜 창의인재’로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.