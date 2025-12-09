- 대전시, D-유니콘 기업인의 날 개최…4년 프로젝트 성과 공유 - 코스닥 상장사 6개 사 배출, 매출과 고용 증가 등 눈부신 성장

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시와 대전테크노파크, 이노폴리스벤처협회는 9일 ‘D-유니콘 기업인의 날’을 개최하고, 지난 4년 동안 추진해 온 D-유니콘 프로젝트 성과를 공유했다.

D-유니콘라운지에서 열린 이날 행사에는 이장우 대전시장을 비롯해 유관기관장, D-유니콘기업 임직원 등 70여 명이 참석하여 자리를 빛냈다.

‘D-유니콘 프로젝트’는 성장 잠재력이 높은 지역의 기술 기반 유망 기업을 글로벌 유니콘 기업으로 육성하는 대전시 대표 기업지원 사업이다. D-유니콘기업으로 선정되면 ▷사업화 자금 지원 ▷D-유니콘라운지 우선 이용 ▷투자유치 및 글로벌 진출 연계 프로그램 참여 등 기업 맞춤형 전방위 지원을 받을 수 있다.

대전시는 지난 2022년부터 매년 10개 기업을 선정해 집중 지원하고 있으며 올해까지 총 40개 기업을 선정하여 다양한 성과를 거두고 있다.

D-유니콘기업 제2기~제4기 기업들의 선정 전․후를 비교했을 때, 매출액 568억원 증가, 고용 133명 증가, 기업가치 3186억원 증가 등 눈부신 성과를 달성했으며, 지난 2023년부터 투자설명회와 투자컨설팅을 추진하여 대전 기업 7개 사의 388억원 투자유치를 이끌어 냈다.

또한, 지난해까지 원텍㈜, ㈜플라즈맵, ㈜와이바이오로직스, ㈜아이빔테크놀로지에 이어, 올해 ㈜인투셀, ㈜노타가 추가로 상장되면서 지금까지 총 6개의 코스닥 상장사를 배출하는 등 실질적 성과를 거뒀다.

시는 이날 행사에서 2025년 D-유니콘프로젝트 성과보고와 함께 매출 실적 등이 우수한 ㈜니바코퍼레이션, ㈜제이제이엔에스, ㈜에코인에너지 3개 사에 대한 우수 창업기업 표창을, D-유니콘프로젝트 수행기관인 대전테크노파크에는 기업지원 유공 표창을 수여했다.

최원혁 대전시 기업지원국장은 “D-유니콘 프로젝트는 첨단과학도시 대전의 혁신기업을 육성하는 핵심사업”이라며 “앞으로도 우수한 기술력과 잠재력을 가진 지역의 유망기업 발굴 및 육성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.