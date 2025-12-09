㈜섬김과나눔의 더진국이 한국프랜차이즈산업발전 유공 시상식에서 국무총리상을 수상했다.

더진국은 12월 6일(금) 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 2025 제26회 한국프랜차이즈산업발전 유공 시상식에서 모범적인 프랜차이즈 경영과 시스템 운영으로 국무총리 표창을 수상했다.

2017년 우수 프랜차이즈 부문 한국프랜차이즈산업협회장 수상을 시작으로 매년 수상 명단에 이름을 올린 더진국은 2023년에 중소벤처기업부장관 표창에 이어 올해는 국무총리 표창의 영예를 안았다.

더진국은 이번 시상식에서 가맹점 창업지원 프로그램, 가맹점 경영지원 프로그램, 가맹점 매출 및 수익증대, 계약 및 거래의 공정성, 가맹점과의 커뮤니케이션, 재무제표 등에서 경쟁력을 인정받았다.

더진국의 손석우 대표는 “이번 국무총리상 수상은 더진국이 한국 프랜차이즈 산업에서 올바른 성장 모델을 만들어가고 있다는 증표라고 생각한다”며 “앞으로도 더 많은 가맹점이 안정적으로 성장할 수 있도록 지원 체계를 강화하고, 고객에게 더욱 신뢰받는 국밥 브랜드로 도약해 나가겠다”며, 수상소감을 밝혔다.

수육국밥 브랜드 더진국은 서울 및 경기도권을 넘어서 최근에는 돼지국밥의 본고장이라고 할 수 있는 부산 지역까지 진출하며 전국 80여 개 가맹점의 매출 증대를 위해 다양한 지원을 아끼지 않는 프랜차이즈로 각광받고 있다.