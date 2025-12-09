‘출시 알림’ 신청하면 장보기 지원금…신세계 쿠폰도 제공

[헤럴드경제=김진 기자] SSG닷컴은 장보기 중심의 신규 유료 멤버십 ‘쓱세븐클럽’을 오는 1월 초 출시한다고 9일 밝혔다. 새 멤버십 출시 알림을 신청한 고객에겐 장보기 지원금을 선착순 지급한다.

새 멤버십의 핵심은 ‘장보기 결제 금액 7% 고정 적립’이다. 쓱배송(주간·새벽·트레이더스) 상품을 사면 SSG머니로 자동 적립돼 쓱닷컴에서 쓸 수 있다. 이마트, 신세계백화점, 스타벅스 등 신세계그룹 관계사를 비롯한 다양한 사용처에서도 이용할 수 있다.

SSG닷컴은 전국 대부분 지역에서 당일 또는 원하는 날 받아볼 수 있는 ‘쓱 주간배송’과 ‘쓱 트레이더스 배송’을 운영하고 있다. 주요 광역시와 특례시를 대상으로 전날 주문하면 다음 날 아침 7시까지 배송되는 ‘쓱 새벽배송’도 있다.

국내 대표 온라인동영상서비스(OTT) ‘티빙(TVING)’도 제휴했다. 다양한 K-콘텐츠를 비롯해 프로야구, 프로농구 등 생생한 스포츠 중계를 볼 수 있다. 기본 혜택이 아닌 고객이 자유롭게 선택할 수 있는 옵션 형태로 제공한다.

신세계백화점몰, 신세계몰 상품 할인 쿠폰도 제공한다. 뷰티·명품·패션 등 라이프스타일 상품군을 합리적인 가격에 쇼핑할 수 있다.

SSG닷컴은 새 멤버십이 고객 유입에 속도를 붙일 것으로 기대하고 있다. 앞서 11월 29일부터 12월 7일까지 쓱닷컴 일 평균 신규 방문자 수는 전년 동기 대비 120%, 일평균 방문자 수는 15% 증가하며 오름세를 보였다.

이명근 SSG닷컴 영업본부장은 “압도적인 장보기 적립에 OTT 서비스를 더해 체감 혜택을 키웠다”면서 “고객 만족을 높이는 추가 혜택도 준비하겠다”고 말했다.